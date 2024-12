A sus 40 años, LeBron James dice que podría jugar “otros 5 o 7 años”.

LeBron James celebró el lunes su 40mo cumpleaños con gratitud por su longevidad en el baloncesto y optimismo sobre su futuro con los Lakers de Los Ángeles.

Y cuando le preguntaron a James cómo sabrá cuándo finalmente es el momento de retirarse, el máximo anotador en la historia de la NBA ofreció una evaluación franca de sus aún formidables habilidades.

“Para ser honesto, si realmente quisiera, probablemente podría jugar este juego a un alto nivel durante otros cinco o siete años, si quisiera”, dijo James. “Pero no voy a hacer eso”.

James ya tiene una de las carreras más largas en la historia de la NBA, pero sabe que se acerca a su fin. Ha dicho en repetidas ocasiones que no se quedará más tiempo del debido en el baloncesto, pero ese momento claramente no ha llegado: James sigue siendo una fuerza dominante para los Lakers, líderes de la División del Pacífico, con un promedio de 23,5 puntos, 9,0 asistencias y 7,9 rebotes esta temporada.

“Es un poco ridículo, realmente, saber dónde estoy, ver dónde estoy todavía, jugando el juego a un alto nivel”, dijo James. “Todavía soy un hombre tan joven, pero viejo en el esquema de cuántos años tengo en esta profesión. (Yo) solo pienso en cuando llegué a la liga. Eso fue lo primero en lo que pensé. Llegaste como un chico de 18 años, y ahora estás sentado aquí como un hombre de 40 años, un veterano de 22 años, con un joven de 20 años también en la NBA. Es bastante genial”.

James ya está en su campaña número 22 en la NBA (más que cualquier otro jugador, excepto Vince Carter, que también jugó 22 temporadas) y se unirá a la lista ligeramente más grande de jugadores de la NBA que se pondrán la camiseta después de cumplir 40 años el martes por la noche, cuando los Lakers reciban a los Cleveland Cavaliers. El nativo de Akron, Ohio, ganó el único campeonato deportivo profesional importante de Cleveland con los Cavs en 2016.

James dijo que reaccionó a su cumpleaños histórico con una incredulidad familiar para cualquiera cuyo odómetro de vida ha llegado a un número que todavía no ha procesado.

"Tuve una década de los 30, así que simplemente despertar y decir, 'Oh, maldita sea, ¿tienes 40?'", dijo James con una sonrisa.

James dijo que ya sintió el paso del tiempo hace dos meses cuando él y su hijo, Bronny, se convirtieron en el primer padre e hijo en jugar juntos en la NBA.

LeBron también se siente alentado por la sólida temporada que ha tenido hasta ahora con los Lakers, que han lucido más animados en su primer año bajo el mando del nuevo entrenador JJ Redick. Los Ángeles se volvió más duro y más profundo el domingo cuando canjeó a D'Angelo Russell a Brooklyn por el veterano defensor Dorian Finney-Smith y el escolta Shake Milton.

“En este momento, creo que somos un muy buen equipo”, dijo James. “Creo que tenemos la oportunidad de competir con cualquiera en la liga. ¿Estamos a nivel de campeonato? ¿Podemos ganar un campeonato ahora mismo? No, no lo creo. Eso es bueno, porque tenemos mucho margen de mejora y además acabamos de sumar dos nuevos jugadores. Veremos cómo los incorporamos. También debería ser divertido. Pero ya veremos. No sé si eso determinará si me quedo más tiempo, porque no cambia mi carrera en ningún sentido o forma”.