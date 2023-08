Gloria Trevi, Natti Natasha, Alejandra Espinoza, Tini Stoessel, Danna Paola, Clarissa Molina, Gaby Espino y Geraldine Bazán son algunas de las famosas que han sido criticadas por estar "muy delgadas".

"Querer estar muy delgada es una actitud que ha pasado de moda. Las mujeres modernas quieren lucir curvas de forma saludable, quieren tener pecho y trasero", admitió Victoria Beckham, quien siempre ha lucido una esbelta figura, cuando en 2020 pasó pandemia del covid-19 en Miami y vio mujeres en bikini con cuerpos diferentes al suyo.

Desde este lunes los cibernautas se han volcado en ataques hacia la cantante mexicana Gloria Trevi, quien no tuvo miedo en exhibirse con un traje de baño a rayas sin tirantes que definió como "perfecto para tomar sol", pero lo que llevaba puesto fue lo menos que llamó la atención de sus seguidores, sino su cómo se ven sus tonificados músculos, por los que le han pedido dejar de promover "este tipo de delgadez extrema por favor, ya basta de los cambios radicales que lo que hacen es traer modas que no son buenas".

De igual manera, la exponente urbana dominicana Natti Natasha ha sido víctima de las conjeturas de miles de personas que aseguran que la dominicana está sufriendo la separación forzada de su pareja Raphy Pina, quien se encuentra en prisión.

El domingo, la intérprete de "No pare" publicó un video bailando con su hija luego de disfrutar del concierto de Karol G en Miami y preocupó por su delgadez.

Aunque Natti tenía una dieta vegana, la cual consiste en no comer ningún producto que provenga de animales, ésta explicó que recientemente comenzó agregar huevos a su alimentación.

Por su lado, Alejandra Espinoza tuvo que responder a los comentarios que el pasado mes de junio inundaron su cuenta de Instagram queriendo saber la razón de su delgadez.

"Pienso que sí estoy más tonificada que antes y es que antes aunque hacía ejercicio nunca me preocupé por lo que le metía a mi cuerpo. Me comía unas cajas de galletas o bolsas enormes de papitas o totopos y decía ‘para eso me levanto a las 5:00 am al gym’. Ahora soy un poco más consiente de mi alimentación y por eso después de prepararme para el maratón se me ha hecho más difícil subir de peso porque aún cuando no lo crean subir de peso saludablemente para algunas personas también es difícil", dijo al conductor.

De igual manera, la actriz de telenovelas Geraldine Bazán aseguró en julio de 2021 que le encantaba su cuerpo tras despertar un sinnúmero de reacciones que en otras ocasiones también ha provocado su contextura física.

En 2018, los fanáticos de Bazán se preocuparon por el mismo tema y hasta le sugirieron comer "más tamales" y hacer menos ejercicio.

En ese sentido, cabe destacar que la artista argentina Tini Stoessel ha sido objeto de burla y hasta de acusaciones de padecer trastornos de la alimentación, pero ella misma ha dejado claro que no le importa lo que piensen las personas que llevan más de 10 años hablando sobre lo mismo.

"Me tuvo que empezar a chup*r un hu*vo lo que dijeran de mí, porque si no lo hago, lo inventan. Y si lo desmiento, lo vuelven a inventar por cuatro", aseveró Stoessel.

Al igual que Stoessel, Danna Paola ha tenido que lidiar casi toda su vida con los señalamientos sobre diferentes situaciones cuando apenas era una niña alcanzó la fama protagonizando telenovelas como "María Belén" y "Amy, la niña de la mochila azul".

En septiembre, Danna Paola sorprendió al público de Premios Juventud 2022, que aseguró que estaba "enferma", y ella contestó tajantemente diciendo: "He trabajado toda mi vida. Soy una mujer sana gracias a Dios. Tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de cantar, de bailar... de levantarme todos los días a ser la artista que soy". "Una persona que realmente tiene un problema no podría trabajar, con eso lo digo todo".

En julio Clarissa Molina también recibió opiniones sobre aspecto, pero aclaró que todo se trataba de un nuevo régimen de ejercicio y dieta que había asumido.

"Tengo que comer bien siempre, tengo que seguir enfocada en el entrenamiento para siempre, verlo como una meta que nunca se va a acabar y así es que realmente yo me enfoqué", afirmó.

La lista continúa con Gaby Espino, Devi Lovato, Karla Martínez, Miley Cyrus, Aislin Derbez, Yelitza Lora, Angelique Boyer, Eiza González, Angeline Jolie y Celiné Dion también han despertado rumores por su físico.