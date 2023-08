Ahora que Yailin la más viral dio a conocer su relación con Tekashi 69, la cantante dominicana no pierde la oportunidad de presumir su amor en redes sociales y la noche de este miércoles no fue la excepción.

Mientras disfrutaba de una fiesta en una discoteca junto al rapero de origen mexicano y un grupo de amigos, Yailin cantó uno de las más recientes canciones de Karol G que el dj del lugar puso a sonar. Se trata de "Mi ex tenía razón", tema en el que la reguetonera colombiana hace referencia a Anuel y a su actual relación con Feid.

"Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él, ¿pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor", cantó Yailin antes de darle un apasionado beso a Tekashi, a quien abraza durante el video que circula en Instagram.

Desde su estreno el pasado 11 de agosto, "Mi ex tenía razón" ha generado controversia, ya que hasta el trapero puertorriqueño reaccionó a su letra en medio de una presentación.

"Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo", dijo Anuel sobre el tema de su expareja.