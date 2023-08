Roberto Cavada a Roberto Ángel por plaza en honor a víctimas en San Cristóbal: “Creo que es un absurdo”

El periodista Roberto Cavada no vio con buenos ojos el anuncio que hiciera el director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, Roberto Ángel Salcedo, sobre la construcción de una plaza en memoria a las víctimas de la explosión que ocurrió en el centro de San Cristóbal el pasado lunes 14 de agosto.

A través de Twitter, Cavada reaccionó a las declaraciones del también actor y comunicador con respecto al proyecto, las cuales fueron publicadas por la cuenta de su portal RCNoticias, donde afirmó que es innecesario hacer un memorial en ese lugar del siniestro, ya que se trata de "víctimas de algo que falló en el sistema".

“Esto me parece muy mala idea. Creo que es un absurdo. Esas víctimas no necesitan un memorial. Son víctimas. No son mártires. Son víctimas de algo que falló en el sistema. Sus familiares lo que necesitan es una respuesta inmediata y convincente de las causas de la muerte de estas 28 personas en una explosión en #SanCristóbal Me sigo explicando en el hilo”, comenzó Cavada.

En su respuesta, el presentador de Telenoticias explicó que considera que un parque o cualquier otro espacio de recreación para niños sería de mayor beneficio para esa provincia.

"Sí se necesita un parque, bienvenido sea. Es de lo que más carecemos en los desarrollos de las ciudades hoy en día. Arboles, bancos para sentarse, atracciones para niños… Pero no hay necesidad de dedicarle un parque a las víctimas de San Cristóbal.", finalizó.