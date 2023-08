Karol G rompió en llanto en medio de su concierto y Selena Gómez y Alicia Keys fueron testigos

Karol G rompió en llanto la noche de este viernes al ver, a casa llena, el primero de sus dos conciertos en el Estadio Rose Bowl en Los Ángeles, California, que tiene capacidad para más de 80 mil personas.

Entre el público que disfrutó del espectáculo de “La Bichota” como parte de su nueva gira “Mañana será bonito (Bichota Season), estuvieron las artistas estadounidenses Alicia Keys y Selena Gómez, además de Feid, quien fue captado en el momento preciso en el que la cantante colombiana empezó a llorar.

"Yo me preguntaba cómo iba ser posible llegar a esto, yo sé y me dicen que yo soy una llorona y a mí no me importa, pero miren ustedes esto", dijo Karol cuando se encontraba de rodillas en la tarima, previo a los aplausos y gritos de los presentes.

"Yo les voy agradecer toda la vida que me dieran este momento a mí, a mi familia que me está acompañando en este tour, a mis amigos", agregó.

Alicia Keys compartió en Instagram Stories algunos videos del evento. Mientras que, Selena Gómez fue grabada llegando al lugar por otros asistentes a la presentación de la exponente urbana.

La amistad de Karol con Alicia y Selena parece evidente.

Cabe destacar que el 11 de mayo Alicia invitó a Karol a cantar con ella su éxito "No one" durante su concierto en Colombia y a mediados de julio la intérprete de "Mi ex tenía razón" asistió a la fiesta de cumpleaños de Selena.