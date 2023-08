Yailin y Mey Feliz ponen fin a su conflicto legal

La comentarista de farándula Nelsy Maglene Feliz Ferreras (Fogón o Mey Feliz) y la cantante Jorgina Guillermo Díaz (Yailin la más viral) decidieron poner fin a su conflicto legal por la pelea que protagonizaron en enero de este año, así lo dio a conocer el abogado de la exponente urbana, Andrés Toribio.

A través de Threads, Toribio informó que "de manera reciproca y bajo el marco del respeto mutuo las partes obtuvieron tal resultado, el asunto quedó en el pasado y sin ningún tipo de sentimiento hostil".

Threads de Andrés Toribio, abogado de Yailin

La denuncia señalaba que la tarde del 19 de enero, Mey se encontraba en el centro de belleza Riva Hair Center, en Sambil, cuando Yailin llegó a ese lugar junto a su hermana Kimberly y dos mujeres más y luego de intercambiar palabras, la esposa de Anuel AA "me tiró el celular de ella en la cabeza".

Mey también contó a las autoridades que teniendo conocimiento sobre el estado de embarazo de Yailin, intentó "agarrarle las manos", pero Kimberly "también me agrede, me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmovible, los golpes que me daban eran con los puños majao' y me aruñaban".