Melymel forma parte del nuevo álbum de Anitta

El próximo jueves, Anitta lanzará su sexto álbum de estudio, ‘Funk Generation: A Favela Love Story’, del cual la rapera dominicana Melymel forma parte, como una de las compositoras de "Used to Be" y "Funk Rave" junto a los escritores y productores Marcio Arantes, Gabriel do Borel, Rami Yacoub, Savan Kotecha y Diplo.

La cantante brasileña compartió una historia de Instagram junto a "La Mamá del Rap", quien replicó en la misma red social el video donde se ambas se ven bailando el coro de "Used to Be".

"Lo hicimos", escribió Melymel en la cuenta de Instagram de uno de los productores. "Te adoro! Un placer trabajar con ustedes como siempre", agregó.

En este nuevo disco que estará disponible a partir de este jueves 17 de agosto, Anitta regresa a los colores y sonidos brasileños que la catapultaron en sus inicios.

Fue el pasado 1 de agosto que Anitta reveló el título, la carátula del álbum y la información previa al lanzamiento que enloqueció a sus fanáticos.