Luego de las especulaciones sobre la supuesta infidelidad y la foto íntima filtrada de Natti Natasha que resultó ser parte de la promoción de un nuevo tema musical, Raphy Pina respondió a quienes creyeron esa información, demostrando una vez más su confianza y amor por la cantante dominicana y que tiene los pies puestos sobre la tierra.

Junto a una fotografía suya, publicada en su Instagram, durante su tiempo al aire libre en prisión, donde se encuentra cumpliendo condena desde el 24 de mayo de 2022, el productor musical explicó qué lo mantiene incrédulo ante la fama y las "fantasías" que forman parte del entretenimiento y cómo preservar lo esencial de su vida "y no lo que tiene fecha de expiración".

"La fama no es para todo el mundo. Quien no tenga la correa ajustada para aguantar esa presión mental, se hunde en el abismo de la especulación, la madre de todo las maldiciones. De los cientos de errores en mi vida aprendí a elegir las personas que uno debe tener cerca en buenas y malas, y más aun quien uno tenga como pareja", escribió Pina.

"Me respeta y me ama como la amo yo. Dios nos regalo una Vida nueva para amar, disfrutar y proteger, que aunque en momentos sienta que el mundo se viene encima, sigue hacia adelante, y mas en este mundo de las fantasías llamada música, entretenimiento, un arte fantasioso que quien no se despega del personaje, la fama le consume hasta lo mas importante que tenemos que es el amor y la unión familiar, esa es la prioridad que debemos tener, y no lo que tiene fecha de expiración", agregó.