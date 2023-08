Estrenos: Gal Gadot se convierte en superespía en 'Heart of Stone'

Está resultando ser un gran verano para los superespías y las supercomputadoras.

Un mes después del festín de acción de "Misión: Imposible - La cuenta muerta Parte I", en la que Tom Cruise se enfrentó a un supervillano de IA llamado "la Entidad", llega un thriller de espionaje internacional muy parecido a "MI" con una trama igualmente elegante y maquina poderosa

“Heart of Stone” está protagonizada por Gal Gadot como Rachel Stone, una agente de una agencia de inteligencia clandestina y de élite llamada Charter. Al igual que "Mission: Impossible", "Heart of Stone" llega a glamorosos destinos globales (los Alpes italianos, Lisboa, Senegal, Islandia) y presenta una secuencia de acción prolongada que incluye un salto en paracaídas con traje de alas.

Mientras que "Dead Reckoning" llevó el cine de la vieja escuela a los extremos para una experiencia teatral apasionante, "Heart of Stone" se deleita con su magia digital, se siente vagamente algorítmico en su concepción y fue hecho para Netflix. Ambas películas, curiosamente, son productos de la misma productora, Skydance.

“Mission: Impossible” nació de la Guerra Fría, pero “Heart of Stone” evoca una unidad de espionaje de mantenimiento de la paz fuera de la nación con la esperanza de impulsar una nueva franquicia libre de gobiernos: una película de espías trotamundos sin todas esas molestas geopolíticas; una agencia de inteligencia sin fronteras para una era de transmisión sin fronteras.

Eso puede sonar demasiado duro. Después de todo, ha habido innumerables thrillers de espionaje mediocres con poca conexión con el mundo real. ("Dead Reckoning", a pesar de todas sus emociones, tiene tanto que ver con la política internacional actual como su estrella tiene que ver con largas entrevistas con periodistas ). Y "Heart of Stone", dirigida por Tom Harper ( "Wild Rose, ” “ The Aeronauts” ), tiene algunos movimientos ingeniosos propios.

La secuencia de apertura de la película comienza en un hotel alpino muy parecido a Bond donde la Piedra de Gadot es parte de una misión del MI6 haciéndose pasar por un técnico sin experiencia, no como un agente de campo. Esto permite un montón de "¿Ella puede hacer eso?" mira cuando la operación se desmorona y Stone comienza a mostrar habilidades de nivel de crucero mientras se precipita con un paracaídas brillante por las laderas oscuras en una persecución furtiva y nevada.

Para crédito de Harper, el director de fotografía George Steel y el diseñador de producción Charles Wood, la acción es generalmente fluida en “Heart of Stone”. El diseño más hermoso de la película viene en el arma secreta de Charter: el Corazón, la llamada computadora cuántica con habilidades supremas de piratería informática que puede procesar escenarios de posibilidades de éxito en tiempo real. Su operador (Matthias Schweighöfer), como un John King de la nueva era, contorsiona una habitación llena de píxeles con el movimiento de su mano, mientras guía a los agentes de Charter desde lejos.

También en la mezcla está Parker, interpretado por Jamie Dornan, el líder de la unidad del MI6 en la que Stone se disfraza inicialmente, aunque sus afiliaciones también son turbias. El problema lo inicia una hacker de misteriosas intenciones interpretada por Alia Bhatt, una estrella de Bollywood que hace su debut en Hollywood. Glenn Close aparece como el jefe de la CIA.

No estoy seguro de que ninguno de ellos tenga la oportunidad de hacer tanto, aunque Bhatt es encantadoramente traviesa en sus escenas. No es la primera vez que el actor que más desearía que estuviera en el centro del escenario es Sophie Okonedo, quien, como líder de Charter, es la presencia más conmovedora en una película no particularmente conmovedora. Gadot es un espía furtivo aunque poco espectacular.

La trama, de los guionistas Greg Rucka y Allison Schroeder, gira en torno a la amenaza de que el Corazón caiga en las manos equivocadas. Esto significa que se habla tanto de "Heart" que esperas que las hermanas Wilson aparezcan eventualmente.

Pero no hay nada en el impresionantemente genérico "Heart of Stone", justo debajo de ese título, que sea incluso un poco inesperado. Todas las piezas aquí están bien, pero nada se distingue de docenas de películas anteriores. Jurarías que la IA estrella de la película la escribió, e incluso se dio a sí misma la primera facturación también.

"Heart of Stone", un lanzamiento de Netflix, está clasificado PG-13 por la Motion Picture Association por secuencias de violencia y acción, y algo de lenguaje. Duración: 123 minutos. Una estrella y media de cuatro.