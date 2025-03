Zoe Saldaña recibe el Gran Soberano que Acroarte otorga por primera vez a una actriz

Entre lágrimas, la oscarizada actriz Zoe Saldaña renovó la noche del martes su dominicanidad al recibir el Gran Soberano de Premios Soberano 2025, en su edición 40, que le otorgó la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

Zoe Saldaña, de 46 años, se convirtió en la novena mujer en tener entre sus manos el principal galardón y la primera actriz en recibirlo.

Las anteriores son la cantante Maridalia Hernández, 1987; la merenguera Milly Quezada, 1998; la comunicadora Nuria Piera, 1999; la cantante Sonia Silvestre, 2000 (ya fallecida); la presentadora Charytín Goico, 2007; la merenguera típica Fefita la Grande, 2016; la comunicadora Alicia Ortega, 2023, y la cantante Ángela Carrasco, 2024.

Con el aura de la felicidad en su rostro, Zoe recibió la estatuilla de manos de Wanda Sánchez, presidenta de Acroarte, durante la gala en el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde desfilaron estrellas del canto como el mexicano Alejandro Fernández, la chilena Myriam Hernández y el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa.

Allí, aplaudida por todos los presentes, rompió a llorar al dedicarle palabras a su país. "Aunque no podamos compartir tantos momentos como quisiéramos los amo con todo mi ser", dijo Saldaña en referencia a la República Dominicana.

La dominicana Zoe Saldaña al recibir el premio como Gran Soberana que entrega AcroarteJorge Martínez /Listín Diario

La premiada actriz le dedicó el premio a sus hermanos, a sus padres.

"Recibir este premio es una bendición inmensa, un momento que guardaré en el alma para siempre. Como artista de raíces dominicanas que vive en el extranjero no hay mayor orgullo para mí que representar esta tierra llena de alma, pasión y belleza", dijo la afamada artista.

Y continuó: "Aunque la vida me ha llevado lejos físicamente, nunca me he sentido lejos de aquí, mi corazón es y siempre será dominicano. Llevo este pueblo conmigo en cada paso, en cada logro y en cada creación que nace de mí".

Zoe viene de una racha ganadora de premios, entre ellos la soñada estatuilla del Óscar a la mejor actriz de reparto en la ceremonia 97 de los legendarios premios estadounidenses del cine.

Antes había ganado el premio SAG Ward, los Critics Choice Awards, el BAFTA y el Globo de Oro, todos por su interpretación como la abogada Rita Mora Castro en la película ‘Emilia Pérez’.

La presencia de la actriz generó expectativas en el país y aunque ha ganado con creces la nacionalidad y el corazón de República Dominicana, algunos le objetan que se diga que es una dominicana cuando es de madre puertorriqueña, nacida en Nueva Jersey (EE.UU.) y de padre dominicano.

Su padrastro, Dagoberto Galán, que es dominicano, se pronunció a principios de marzo sobre la polémica: “Cada vez que puede, pasa una semana en su país. Ella come plátano, come arroz con habichuela… y, perdón, voy a decir algo inapropiado, pero es lo que tanto molestan, eso de ‘ascendencia’. Es algo que realmente me incomoda”.

En los años 80 parte de la familia se mudó a República Dominicana, incluyendo a Zoe junto a sus dos hermanas, mientras su madre Asalia Nazario, se quedaba en Nueva York trabajando como traductora en un hotel, para ganar dinero y sustentar la seguridad de sus hijas.

En este país vivió varios años y hasta estudió ballet en escuela Ritmos Espacio de Danza hasta que regresó a Estados Unidos, y completó sus estudios en la escuela secundaria Newtown, en Queens, donde se habían mudado, concretamente al barrio de Jackson Heights.

En Estados Unidos dio sus primeros pasos como actriz hasta participar de las películas más taquilleras de todos los tiempos en Hollywood, entre ellas “Avatar” (2009), “Vengadores: Endgame” (2019) y “Avatar: el sentido del agua” (2022), a lo que se suman los premios ganados este año por “Emilia Pérez”, que dirigió Jacques Audiard.

“Soy la primera americana de origen dominicano en recibir un premio de la Academia, y sé que no seré la última. El hecho de que esté recibiendo un premio por un papel en el que tuve la oportunidad de hablar y cantar en español haría que mi abuela, si estuviese aquí, estuviera tan emocionada. Esto es para mi abuela”, dijo la noche del Oscar, muy emocionada, Saldaña, ovacionada por decenas de estrellas de Hollywood.