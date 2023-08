Hacía ocho años que Sandra Bullock había encontrado al amor de su vida, el fotógrafo Bryan Randall, quien falleció el pasado sábado después de una batalla de tres años contra una rara enfermedad.

Randall, de 57 años, perdió la batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica que había mantenido en privado.

La relación entre Bullock y Randall comenzó en 2015, cuando la actriz lo contrató para fotografiar el quinto cumpleaños de su hijo, Louis.

Su vínculo sentimental se fortaleció rápidamente, y al año siguiente, fuentes cercanas confirmaron que Randall se había mudado a la residencia de Bullock, especialmente después de que la actriz adoptara a su segunda hija, Laila.

La familia de Randall confirmó su fallecimiento a través de un comunicado: “Es con gran tristeza que compartimos que, el 5 de agosto, Bryan Randall falleció en paz después de una batalla de tres años contra ELA”.

Luego agregaron: “Bryan decidió desde el principio mantener en privado su viaje con ELA y aquellos de nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su pedido”.

Bullock, ganadora de un premio Oscar y una de las actrices más queridas de Hollywood, había descrito a Randall como “el amor de su vida” en una entrevista en 2021.

“Soy alguien que pasó por el proceso de divorcio. Encontré el amor de mi vida. Compartimos dos hermosos hijos: tres hijos, él tiene a su hija mayor. Es lo mejor que hay. No quiero decir a las personas que lo hagan como yo lo hago, pero no necesito un papel (estar casada) para poder ser una pareja y madre devota”, dijo Bullock en una entrevista pasada.

Sandra Bullock y Tate Donovan mantuvieron una relación entre 1992 y 1995.

SUS PAREJAS

Bullock no es una mujer de muchas relaciones, como se tipifica a la gente de Hollywood.

Mucho antes de que apareciese en su vida Jesse James o el mismo Bryan Randall, vio en Tate Donovan a su compañero de vida y no solo de profesión. Se enamoraron en la grabación de la película "Love Potion Nº9", en 1990, y dos años después se comprometieron, pero el amor no dio para mucho más después de eso. El actor terminó enamorándose de Jennifer Aniston.

Sandra Bullock y Matthew McConaughey estuvieron juntos entre 1996 y 2000.

Entre 1996 y 2000, a la actriz se le relacionó con Matthew McConaughey, con quien trabajó en la película de 1996 "Tiempo para matar". Sin embargo, solían decirle a la prensa que solo eran amigos.

Los rumores de que eran pareja fueron desmentidos por ambos en aquel entonces, pero en una entrevista en 2003 ella no corrigió a la revista Cosmopolitan cuando asumieron que él era su ex novio.

"Hay mucho amor y respeto entre nosotros. Siempre vamos a permanecer cerca del otro", dijo en ese entonces. Efectivamente, hasta el día de hoy los une una relación de amistad.

También se le relacionó con Ryan Gosling (pareja desde 2011 de Eva Méndes), aunque terminarían por la diferencia de edad entre ellos (ella tenía 37 y él 22 años).

Reservada en cuestiones vinculadas a su privacidad, la actriz tampoco admitía el noviazgo entre ellos.

En una ocasión, al ser consultada si solo la unía un vínculo de amistad con él, indicó: "Somos solo amigos. Aunque agregarle el 'solo' podría ser una mentira, así que simplemente voy a decir que somos amigos".

En una entrevista con The Times en 2011, Gosling hizo referencia a sus dos ex parejas, Bullock y Rachel McAdams, y expresó: "Tuve a dos de las mejores novias del mundo. No conocí a nadie que pudiera superarlas".

Sandra Bullock y Jesse James en 2010, año en el que se separaron para siempre.

Entre 2005 y 2010 estuvo casada con Jesse James, fundador de West Coast Choppers, de quien se divorció tras las reiteradas infidelidades, la última atribuida a la modelo de tatuajes Michelle Bombshell McGee, con la que llevaba once meses.

"Estoy muy apenado por el dolor que he causado", dijo el presentador de televisión cuando se conocieron sus reiteradas infidelidades.

Sandra y Jesse se conocieron en diciembre de 2003, cuando la actriz llevó a su ahijado, fanático de Monster Garage, a una gira de los West Coast Choppers. El flechazo fue inmediato: intercambiaron números de teléfono y comenzaron a salir.

Una enamorada Bullock hablaba de su marido por aquel entonces: "Nunca me había permitido ser querida o protegida de esta manera en una relación… No es una casualidad que mi trabajo mejoró en el minuto que lo conocí: no puedo fallar porque tengo mi hogar. De acá a diez años espero que estén en mi casa las mismas personas que están ahora".

Sin embargo, ya para 2010 la situación era previsible. Tan solo diez días después de Sandra Bullock ganar un Oscar en marzo de 2010 por su trabajo como actriz protagónico en la exitosa película "The Blind Side", Touch Magazine publicó un artículo titulado "La última traición", con una entrevista a la modelo y tatuadora Michelle Bombshell McGee, quien aseguró estar en una relación de once meses con James. Todo se derrumbó para siempre entre ellos.

Pasaron cinco años sin darse una nueva oportunidad de volver a enamorarse hasta que apareció en su vida, como una de las muchas comedias que ha protagonizado a lo largo de su prolífica carrera como actriz, el fotógrafo Bryan Randall, quien consiguió sanar las heridas del corazón de Bullock.

Sus miradas se cruzaron durante la boda de Jennifer Aniston con Justin Theroux, pero no comenzaron a salir hasta que Randall le hizo unas fotografías a su hijo por su quinto cumpleaños.

Ambos encajaron de maravilla y decidieron compartir casa hasta la hora de la muerte del fotógrafo.