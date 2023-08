De dar las noticias del día en "Despierta América", el comunicador venezolano Raúl González pasó a ser uno de los protagonistas de un reportaje que preparó el programa matutino de Univisión sobre fraudes en los que se usa la imagen de una figura pública para estafar a la gente, como recientemente denunciaron Luis Manuel Aguiló y Jochy Santos.

"Este tipo de fraudes comienza en redes sociales con el propósito de que compres algo, como ropa, productos de belleza, siendo los productos médicos o suplementos los más atractivos para estafas. Raúl González también se ha visto afectado por este tipo de estafas en redes sociales", se informó durante el espacio.

Por su lado, el presentador de televisión explicó que desde hace un tiempo sus seguidores le reclaman haberle pagado por un producto que nunca reciben y que desconoce que las redes sociales tomen algún tipo de medida contra esa situación, ya que legalmente parece imposible porque "conozco gente que ha perdido cientos de miles de dólares en demanda".

"La gente comenzó a escribirme a decirme 'me estafaste, no me llegaron las gomitas, no me llegaron las pastillas' y yo digo '¿qué es esto si yo no vendo eso?'", contó González.

"Las redes sociales que dejan que se publiciten estos productos falsos hasta donde sé no hacen absolutamente nada", agregó.

El pasado 18 de julio, el humorista Jochy Santos también utilizó su programa de radio "El Mismo Golpe" para desmentir que su madre se había curado de diabetes gracias a un remedio que publicitan en redes, por lo que ha tenido que recurrir a sus abogados para proceder legalmente.

"Ya de verdad he tenido que buscar a unos abogados y todo eso... De alguien en prensa, no sé, se ha estado dedicando a utilizar mi imagen, diciendo que venden un producto que cura la diabetes en apenas 24 horas. Ahora pusieron una foto de mi señora madre también", aseguró Santos.

Días más tarde, el productor y locutor Luis Manuel Aguiló advirtió sobre publicidad falsa de fármaco con su foto.