Entre lágrimas, Alina Lozano confirma el fin de su compromiso con su pareja, 30 años menor que ella

La actriz colombiana de 53 años, Alina Lozano, conocida por su participación en telenovelas como "Hasta que la plata nos separe" y "La reina del sur", confirmó entre lágrimas el fin de su compromiso con su novio 30 años menor que ella, Jim Velásquez.

Aunque Jim adelantó hace unos días que Alina no se encontraba a gusto en la relación luego de que él coincidiera con su exnovia en un trabajo como modelo para el que fue solicitado por una diseñadora, no fue hasta este domingo que Alina habló por primera vez de la situación a través de una transmisión en vivo de Facebook.

"Estoy súper afectada, hoy que llegué a la casa se viene toda la andanada de sentimientos. Esta relación inició públicamente y se termina públicamente, amigos", dijo la intérprete notablemente triste.

"Se nos salió de las manos esto... En mi caso, el amor ya no es para sufrir y en este momento yo ya estoy empezando a sufrir. Yo no quiero eso y yo paro en el momento en que no es sano", agregó.

Con respecto a qué la motivó a tomar la decisión, la artista admitió que le molestó que Jim se haya ido a un desfile de moda sin avisarle y con otra chica con la que estuvo creando contenido para las redes de manera innecesaria.

"¿Por qué no me lo dijiste? No para pedirme permiso Jim, simplemente me hubieras tenido en cuenta en tus decisiones... Me aburrí, me aburrí de esto", aseguró.

En el live al que Jim se terminó uniendo y se conectaron miles de seguidores, ambos lloraron desconsoladamente ante la evidente ruptura.

En el mes de junio la pareja anunció sus planes de boda cuando Jim le propuso matrimonio a Alina durante una entrevista en vivo por televisión en el programa de CityTv, "Bravíssimo".

De esta manera, Jim y Alina se unen a la larga lista de famosos que han dado a conocer su separación en el último mes, tal y como Ricky Martin y Jwan Yosef, Sofía Vergara y Joe Manganiello, Rosalía y Rauw Alejandro, Zuleyka Rivera y Dj Luian, Lucero y Michel Kuri, Roberto Manrique y Oliver Ranft y Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.