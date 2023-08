J Balvin comparte momento en el que fue mordido por un mono

Luego de un largo receso en redes sociales para cuidar su salud mental, J Balvin regresó a compartir sus ocurrencias con su comunidad de más de 50 millones de personas. En esta oportunidad, el artista publicó un video del momento en el que fue mordido por un mono.

Mientras Balvin jugaba con las manos de uno de los dos monos que aparecieron cerca de él, se interpuso uno que observaba desde lejos y que lucía más adulto que los demás por la barba que el cantante decidió acariciar, por lo que terminó llevándose una mordida.

Además de tomarlo con humor, Balvin también preguntó en su Instagram: "¿Qué me pongo pa la mordida que no me pase la del hombre araña?

Al parecer, el animal solo lo asustó sin causarle ningún daño y los usuarios continuaron los chistes en torno a la situación.

"Te hiciste mejores amigos José", "Yo casi me infarto", "O a lo mejor el mono se vuelve reguetonero", "La mordida de la buena suerte", "Cuidado Josesito", "Sana sana, colita de rana", "Jajaja viene película de Kong J Balvin activo en la movie", "El hombre mono", "Cuidado con los micos", fueron algunos de los comentarios que recibió Balvin.