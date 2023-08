Natalia Jiménez denuncia que fue discriminada en restaurante de Hollywood

La cantante española Natalia Jiménez denunció este jueves que fue discriminada en el restaurante Gigi's Hollywood en Los Ángeles, California, por hablar con su hija por teléfono.

A través de un video publicado en su Instagram, donde se ve fuera del lugar, la intérprete de "Creo en mí" explicó que fue víctima de racismo cuando le pidieron no hablar por teléfono y sugirió a sus casi dos millones de seguidores no visitar ese restaurante ubicado en el barrio símbolo del entretenimiento.

"Si van a venir a este restaurante, pues no se vengan para acá porque aquí nos discriminan a los latinos, aunque los tienen trabajando ahí atrás, nos discriminan por hablar por teléfono. Tengo una mesa de chicas a lado que están hablando altísimo y a mí me están diciendo que yo no puedo estar hablando por teléfono con mi hija porque estoy hablando muy alto", expresó Jiménez.

"Si vienen acá, no venga a Gigi’s porque los van a discriminar", finalizó.