Hollywood: Escritores y estudios en huelga se reunirán para discutir negociaciones

Los líderes sindicales dijeron el martes por la noche a los escritores de Hollywood en huelga que planean reunirse con representantes de los estudios para discutir el reinicio de las negociaciones luego de la primera comunicación oficial entre las dos partes desde que comenzó la huelga hace tres meses .

El Sindicato de Escritores de Estados Unidos envió un correo electrónico a los miembros diciendo que el jefe de la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que representa a los principales estudios, servicios de transmisión y compañías de producción en negociaciones, solicitó una reunión el viernes para discutir la reanudación de las conversaciones contractuales.

“Volveremos a comunicarnos con usted en algún momento después de la reunión con más información”, decía el correo electrónico. “Como hemos dicho antes, ten cuidado con los rumores. Siempre que haya noticias importantes para compartir, las escuchará directamente de nosotros”.

No se supo de inmediato si se hizo una propuesta similar a los líderes sindicales de los actores de Hollywood, que han estado en huelga desde el 14 de julio.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de conversaciones con cualquiera de los gremios, un portavoz de la AMPTP en un correo electrónico solo dijo que "seguimos comprometidos a encontrar un camino para acuerdos mutuamente beneficiosos con ambos sindicatos".

Un correo electrónico a un representante del Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, que representa a los actores de cine y televisión en huelga, no fue respondido de inmediato.

Las conversaciones entre los guionistas y sus empleadores colapsaron el 1 de mayo, y la primera de las dos huelgas que han congelado la producción en Hollywood comenzó un día después. Los problemas detrás de la huelga incluyen las tasas de pago en medio de la inflación , el uso de equipos de redacción más pequeños para temporadas más cortas de programas de televisión y el control de la inteligencia artificial en el proceso de escritura de guiones.

“Esperaba que ya hubiéramos tenido algún tipo de conversación con la industria”, dijo el director ejecutivo de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, a The Associated Press el martes antes de que se enviara el correo electrónico a los escritores. "Obviamente, eso no ha sucedido todavía, pero soy optimista".