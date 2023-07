Miralba Ruiz, Cheddy García y Karla Fatule, en desacuerdo con Wason Brazobán

Como era de esperarse, la opinión de Wason Brazobán sobre la igualdad de género provocó el comentario de figuras como Miralba Ruiz, Cheddy García, Karla Fatule, Vladimir Jáquez, Selinée Méndez, Rossalba Molina, Yanely Acosta y Santiago Matías, quien en su mayoría se mostraron en desacuerdo.

Entre sus tantas publicaciones sobre este tema, donde confesó ser machista, el artista dominicano aseguró que no se atreve a proponerle a una mujer pagar la mitad de la cuenta en una cita y que no se imagina encontrar platos sucios en su casa para tener que lavarlos después de llegar de un concierto, ya que entiende que "el hombre que está joseando en la calle, no tiene tiempo para esas fregaderas".

Ante esto, Miralba Ruiz reaccionó incrédula de que haya sido el propio cantautor quien escribiera los textos en su cuenta de Instagram y comentó: "Parece que este IG fue hackeado. El hombre que promueve una mujer independiente no puede ser el mismo que se niega a colaborar en casa. Hay un fallo".

Mientras, Cheddy García, quien siempre ha compartido con Brazobán su posición contra las canciones con contenido explícito, en esta oportunidad, 'La mamá del humor' explicó que para la mujer que trabaja también es difícil hacer los oficios domésticos.

"Querido hermano, ahí no estamos de acuerdo, también es feo ver a una mujer explota', de trabajar en la calle joseando el peso, para llegar a enfrentarse sola a los quehaceres", expresó la actriz.

Por otro lado, Karla Fatule consideró como "ignorante" y alarmante la declaración de 'El cantautor del pueblo', utilizando emoticones de bandera roja que hacen referencia al anglicismo red flag (comportamientos de los que una persona debe cuidarse en una relación).

"Cuanta ignorancia en una publicación. Esto definitivamente es una (bandera roja) de hombre", dijo Fatule.

Por otro lado, las palabras de Brazobán despertó opiniones de los influencers Rossalba Molina, Yanely Acosta y Santiago Matías y de los comunicadores Vladimir Jáquez y Selinée Méndez.

A diferencia de las demás personalidades, Santiago Matías (Alofoke) estuvo de acuerdo con Brazobán y escribió: "El mejor".

"La búsqueda del sustento y el avance económico de la familia es un deber que el hombre y la mujer deben compartir, lo mismo que las labores asociadas al cuidado del hogar y los hijos. Si ambos lo ven de ese modo podrán llevarse mejor, avanzarán más rápido y le darán un excelente ejemplo a sus hijos. Además, si los dos trabajan de seguro podrán pagar un servicio para que les ayude", Jaquéz.

"Como te lo explico …Trabajo en una oficina de ing y no te digo que los ingenieros hagan negociaciones de 10 millones de pesos te digo que hacen negociaciones de billones de dólares y cada uno de ellos llega a su casa a fregar a cambiar pampers y a lavar porque en USA esto es algo muy muy común, uno de los directores que gana más de 400 mil de los verdes, llega a la oficina a las 6 am y dice que todos los antes de salir se asegura de fregar antes de salir para que cuando se esposa despierte no le comience el día más, pues ella tendrá mucho más afanes que el con los niños y la casa", Acosta.