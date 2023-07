Estrellas de la música y la actuación se solidarizan con Jamie Foxx

Luego del artista Jaime Foxx decir en un video de Instagram que se está recuperando de una condición médica que aún no ha sido revelada, estrellas de la música y la actuación como Barbra Streisand, Martin Lawrence, Dwayne Johnson "The Rock", Will Smith, Tracee Ellis Ross, LL Cool J, Justin Timberlake, Michael B. Jordan, Viola Davis y Luenell Campbell se solidarizaron con su colega.

En su historia, Foxx, de 55 años, compartió la publicación de la cantante Barbra Streisand, quien le escribió: "Querido Jamie: Qué bueno ver tu rostro hoy y escucharte hablar. Les he estado enviando mucho amor y luz y lo seguiré haciendo por siempre. Te amo, Barbra".

Mientras que su gran amigo Martin Lawrence expresó: "Muchas bendiciones para mi hermano @iamjamiefoxx". Por otro lado, Dwayne Johnson le prometió "un abrazo de oso" a Foxx.

"¡Awww, hombre! ¿Quién está cortando cebollas?", dijo Will Smith insinuando que había llorado al escuchar las declaraciones de su colega. "¡Te amo, Foxx! ¡Tu luz es necesaria y apreciada ahora mismo!".

"Me alegro de verte de vuelta, hermano mío", escribió LL Cool J en Instagram. "@iamjamiefoxx te envío mucho amor", comentó Tracee Ellis Ross .

Finalmente, la comediante Luenell Campbell hizo un video de dedicado a Foxx, donde comunicó: "Jamie, Jamie, mi querido, dulce, dulce Jamie, todo por lo que hemos estado orando, todo lo que hemos estado esperando solo para ver tu cara". Además de las muestras de cariño de Justin Timberlake y Michael B. Jordan.

"¡Te amo, Foxx!", Justin Timberlake. Mientras Michael B. Jordan dijo lo mismo: "¡Te amo hermano!". Y por último Viola Davis: "Dio es bueno. Enviando amor, Jamie".