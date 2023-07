Las celebridades han demostrado que a la hora de elegir un regalo, en especial si es a sus parejas, un vehículo es siempre la mejor opción, sin importar el costo, de marcas exclusivas y cotizadas, se inclinan por este tipo de “detallazo” a la hora de demostrar su amor.

El ejemplo más reciente: la exponente urbana Yailin “la más Viral” y Tekashi 6ix9ine volvieron a dar de qué hablar, luego de que el rapero sorprendiera a la dominicana al regalarle un vehículo marca Roll Royce, cuyo valor ronda en lo 550 mil dólares.

En mayo pasado, el expelotero dominicano David Ortiz le regaló una yipeta Range Rover 2023 a su pareja, la modelo María Yeribel Martínez.

El ex bateador de los Medias Rojas de Boston eligió para su amada una Range Rover Sport modelo 2023 de color plata.

La modelo María Yeribel Martínez. Su pareja, David Ortiz, le regaló una yipeta Range Rover 2023.

Según un video publicado, el exjugador de Grandes Ligas resaltó que este tipo de detalle se le hacen “a las que se portan bacano”. Al ser sorprendida ella escribió: “No tenía, ni idea tenia. Gracias mi negro”.

Otros dominicanos como el exponente urbano Mozart la Para han regalado vehículos a su esposa, Dalisa Alegría.

El Alfa, a finales de diciembre pasado, como regalo de Navidad entregó una yipeta Mercedes AMG 63 del 2023, a su esposa Alba.

“Eres un ángel caído del cielo. Dios te bendiga. Oraste mucho a Dios para que me convierta en el hombre que Dios tiene para usted y Dios está obrando! Cada día me acerco más a Dios”, escribió el urbano en la descripción del video.

Alba Rosa junto a sus hijos. El exponente de música urbana El Alfa «El Jefe» sorprendió a su esposa y madre de sus hijos con un lujoso regalo, una yipeta.

A nivel internacional, Cardi B, Anuel AA, Offset, Kylie Jenner, Tyga, Travis Scott, Nicky Jam, entre otros famosos, encabezan la lista de las personas que han regalado costosos automóviles a sus parejas.

El puertorriqueño Anuel AA ha dejado claro que cuando esta enamorado es alguien muy detallista, entre esos detalles figuran los vehículos que les ha dado a sus ex parejas, como a la cantante colombiana Karol G.

Para el cumpleaños 28 de la cantante de “Tus gafitas” Anuel le entregó un auto deportivo naranja marca Mercedes Benz modelo AMG GLE, valuado en 75 mil dólares. La reacción de ¨La Bichota¨ fue todo un espectáculo, ya que esta empezó a gritar y saltar de la emoción.

Karol G exhibió vehìculos como regalo de Anuel cuando eran novios.

Posteriormente, Carolina Giraldo, nombre de pila de Karol, fue agraciada, nuevamente con un Roll Royce Wrait edición limitada en amarillo y negro, el cual tiene un costo que ronda en 200 mil dólares.

Emmanuel Gazmey, nombre real de Anuel, no se detuvo con Karol, cuando estuvo con Yailin le regalo un Bentley Bentayga 2022, color blanco, siendo uno de los vehículos mas cotizados en ese momento.

Con un traje de baño rojo y posando frente al vehiculo, ¨La más viral¨ escribió ¨”Gracias mi rey por mi juguete nuevo”. No obstante, al recibir el regalo de Tekashi, Yailin publico una foto en sus historias donde dijo: "Este no me lo quitan", lo que muchos interpretaron que, al terminar su relación, AA le quitó el Bentley.

Al hablar de regalar autos, hay que hacerle una mención de honor a Kylie Jenner, ya que sus novios la han sorprendido en diferentes ocasiones con autos deportivos.

Para el cumpleaños 18 de la más pequeña del clan Kardashian- Jenner, su entonces novio, el rapero Tyga la dejó boca abierta, al aparecerse con un Ferrari 458 Italia, color blanco y un enorme lazo rojo de adorno.

Poco después, Tyga le regaló un Mercedes Benz edición Maybach, el cual Kylie presumió en sus redes sociales. El vehículo estuvo valorado en 200 mil dólares.

Jenner confesó que era fanática de los autos, durante un episodio del programa Keeping Up With The Kardashian, esa podría ser una de las razones por las que se los obsequian.

El rapero Travis Scott no se quedó atrás y para demostrarle a Kylie todo su amor, regaló un Ferrari LaFerrari, color negro, valorado en más de un millon de dólares.

Entre los autos que ha tenido o coleccionado Kylie Jenner, están los anteriormente mencionados, también un Roll Royce Ghost, un Range Rover Autobiography, un Lamborghini Aventador Roadster SV entre otros.

CARDI B Y OFFSET

Aunque es más común que sean las damas, las privilegiadas, Cardi B rompió los parámetros y le regaló un auto a su esposo, el rapero Offset.

Durante la celebración del cumpleaños 29 del rapero, Cardi le obsequió un Lamborghini Aventador SVJ, el cual el festejado recibió con mucha alegría y manifestó que “solo hay 63 de estos en el mundo”.

Suelen decir “el que da, recibe”, y esta pareja de raperos aon ejemplo de ello, ya que en 2020, Offset le dio a Cardi un SUV Roll Royce Culinhas, como regalo de San Valentin, con un valor de 330 mil dólares.

La modelo venezolana Genesis Aleska al lado del auto que Nicky Jam le regaló en la Navidad del año 2021.

En la lista también se incluye a cantantes como Nicky Jam figuran en el club de regalar automóviles a sus parejas, como lo hizo con Aleska Génesis, a quien le dio un Lamborghini Huracan, color rosa.

La modelo no tardó en alardear su regalo en redes sociales y junto a varias fotografías junto al auto, dijo “Gracias bebé por hacerme sentir como una Barbie”.

Este auto cuenta con un motor V10 y su precio es de casi 200 mil euros.