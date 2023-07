La resiliencia de la estrella del baloncesto Stephen Curry explorada en documental de Apple TV+

“Stephen Curry: Underrated” es fácilmente una de las películas más inspiradoras del año.

Este es el retrato de un hombre, el mejor tirador de tres puntos de todos los tiempos, que se ha sentido inferior jugando el juego que ama desde que era un niño flacucho que jugaba en su equipo local sub-10.

Es fácil poner los ojos en blanco ante las supermodelos que dicen que fueron objeto de burlas cuando eran niños o los actores famosos que se parecen al capitán del equipo de fútbol insistiendo en que fueron marginados en la escuela secundaria.

En el espejo retrovisor, cuando las cosas han ido tan bien después de esa historia de origen, siempre suena un poco falso.

Pero en este documental, dirigido por Peter Nicks y transmitido por Apple TV+ el viernes, los realizadores te ponen en el lugar de Curry. Te muestran un video de él en ese equipo sub-10, de hecho, luciendo más flacucho que sus contrapartes y con la postura de alguien que ya es consciente de ello.

Tienen a Reggie Miller disponible para leer el borrador del informe que dice que Curry está "muy por debajo del estándar de la NBA con respecto a la explosividad y el atletismo", extremadamente corto para un puesto de escolta, y advierte que "no confíe en él para dirigir su equipo".

Y se acercan a su rostro en algunos de los momentos más importantes de su carrera, tanto en la universidad como en la NBA, para mostrar una reacción que no es engreída ni indiferente ni demasiado festiva: es un auténtico asombro.

Y como para aumentar aún más las expectativas, la línea de tiempo actual de "Stephen Curry: Underrated" no se centra en una temporada o en la búsqueda de un título, aunque hay mucho baloncesto, incluido el momento en que rompe el récord de tres puntos. Casi se trata más de la universidad: decidir que quería jugar en la escuela, encontrar la escuela adecuada para él y, muchos años y campeonatos después, estudiar para terminar lo que comenzó, mientras hace malabarismos con su carrera, sus contratos y su familia.

En 2009, Curry decidió dejar Davidson College un año antes, sin graduarse, para dedicarse al baloncesto profesional. Pero le prometió a su madre, Sonya, que regresaría y terminaría en algún momento.

Curry y Davidson, como la mayoría de los acuerdos sanos entre deportistas y escuelas, parecían elegirse mutuamente en el momento justo. Cuando ingresó, sintiéndose bien consigo mismo, fue a decirles a sus amigos: Nunca habían oído hablar de la pequeña universidad de artes liberales en Carolina del Norte.

Eso fue un poco decepcionante, pero lo que hubiera sido aún peor es que accidentalmente lo hubiera saboteado todo al no responderle al entrenador Bob McKillop, quien comenzó a preocuparse si otras escuelas perseguían a su recluta cuando Curry se quedó a oscuras.

Desde la escuela secundaria hasta la universidad y los profesionales, algo que llamó la atención de muchos sobre Curry es cómo comete muchos errores, pero nunca parece revolcarse en ellos. Cuando se enfrenta a Michigan por primera vez en la universidad, describe cómo todo lo que podía salir mal salió mal. Más tarde, su entrenador dijo que iba a ser titular en el próximo partido. McKillop vio en su perseverancia una dureza que era rara en los jugadores.

Sus padres, Dell y Sonya, ayudaron a guiar esa disciplina, pero siempre porque él lo quería, no como un horrible revés en el que los padres son los impulsores de algo.

No necesitas saber mucho sobre baloncesto o preocuparte por Steph Curry para ver esta película, aunque probablemente muchos lo harán. Pero al igual que el documental de Michael Jordan "The Last Dance", esta narrativa bellamente construida (y mucho más económica) opera en sus propios términos, con una hermosa partitura que guía al espectador a través de su vida.

Como dice en una especie de estilo zen, simplemente está: "Tratando de encontrar el espacio para examinar mi vida... Deja que mi mente piense en cómo llegué aquí".

"Stephen Curry: Underrated", un lanzamiento de Apple TV+ que se transmite el viernes, está clasificado PG-13 por la Motion Picture Association por "lenguaje breve y fuerte". Duración: 110 minutos. Tres estrellas de cuatro.