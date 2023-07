Harry Styles revoluciona Lisboa y alrededores desde horas antes de su concierto

El cantante británico Harry Styles, que ofrecerá este martes su único concierto en Portugal del año ante unas 60.000 personas, ha revolucionado Lisboa y la localidad vecina de Oeiras con largas filas de seguidores y cortes de algunas calles.

Styles actuará como parte de su gira "Love On Tour 2023", que ya lo llevó a la capital de Portugal en julio del año pasado con otro espectáculo y gran expectación.

Por ello, cientos de fans se agruparon hoy a las puertas del Paseo Marítimo de Algés, donde tendrá lugar el concierto, varias horas antes de la apertura con sombrillas, botellas de agua y gorros para combatir el calor veraniego, y muchos carteles con mensajes para el cantante, de fama mundial.

Además, el autor de canciones como "Watermelon Sugar" y "As it was" se dejó ver esta semana por Lisboa para el asombro de los transeúntes, que lo reconocieron en varias ocasiones, e incluso firmó algún autógrafo.

Para el concierto de hoy, el Ayuntamiento de Oeiras anunció el corte de dos avenidas y alertó de posibles atascos en otras.