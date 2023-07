Thalía sorprende a sus fanáticos con lanzamiento del video musical de “Mixtape Medley”

La súper estrella global multi-platino, Thalía, sorprendió a sus seguidores alrededor del planeta con el lanzamiento del video musical de “Mixtape Medley” (“Yo no me llamo Javier”, “No voy en tren”, “Obsesión”, y “Mamá”). Parte de su más reciente producción musical, “Thalia´s Mixtape”, en la que lleva de la mano a sus fanáticos por una travesía melódica a los clásicos del rock en español, de las décadas de los 80 y 90, que no sólo marcaron una generación sino que marcaron la industria musical latina que conocemos hoy en día.

Producido y dirigido por Enrique Vega, el vídeo musical de “Mixtape Medley” se grabó en la ciudad de Nueva York, reflejando la estética vanguardista de Thalia. Esta producción destaca a la artista nominada al Latin GRAMMY® en cuatro escenarios distintos donde logran fusionar elementos retro y contemporáneos de manera innovadora. El estreno de “Mixtape Medley” se realizó en las pantallas de MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en las vallas publicitarias de Paramount Times Square, en New York City.

“Mixtape Medley” está compuesto por los clásicos; “Yo no me llamo Javier” de Los Toreros muertos (1987), “No voy en tren” de Charly García (1987), “Obsesión” de Miguel Mateos(1990), y “Mamá” de Los Amantes de Lola (1990), todos ellos himnos del rock en español, que definieron a una generación que tenía la necesidad de expresar cada uno de sus pensamientos.

Esta nueva producción audiovisual es un regalo de la súper estrella internacional a sus fanáticos por el éxito logrado con la docu-serie de tres episodios de Paramount+ “Thalia´s Mixtape: El Soundtrack de Mi Vida”, el cual llenó de nostalgia a millones de personas y con el cual continúa contribuyendo a su legado musical, reafirmando su posición como un referente innegable de la música en español.