El renombrado cantautor Diego El Cigala presenta hoy “Desahogo”, primer sencillo de su nuevo álbum Obras Maestras que incluye las canciones románticas más emblemáticas de la música latinoamericana, llevándolas a su terreno natural: el flamenco.

Este cautivador bolero es un cover del icónico éxito originalmente interpretado por el brasileño Roberto Carlos y El Cigala le imprime su distintivo estilo creando una experiencia musical única, de la mano del talentoso pianista y productor Jaime Calabuch.

Reconocido por su versatilidad y por su capacidad para fusionar diferentes géneros musicales, el artista se sumerge en el mundo del bolero, convirtiendo esta canción en una nueva joya, aportándole su propio toque artístico y resaltando la belleza atemporal de la composición.

“Esta canción yo la escuchaba desde joven en la voz de Roberto Carlos de quien soy un gran fanático. Es una canción que me ha gustado toda la vida y por fin se me presentó la oportunidad de grabarla. El resultado me tiene maravillado. Desde el primer momento que la escuché finalizada, supe que sería el primer sencillo Obras Maestras”, dijo el artista.

Con "Desahogo", Diego El Cigala crea una conexión especial entre el pasado y el presente de la música latina, haciendo un homenaje al legado de Roberto Carlos, uno de los músicos más influyentes de habla hispana.

El video de “Desahogo” se grabó en la zona colonial de Santo Domingo, República Dominicana bajo la dirección de Lennyn Salinas y la producción de Cinema Giants.

“He disfrutado muchísimo la grabación de este videoclip, porque he estado en localizaciones llenas de historia que le suman mucha magia a esta experiencia y espero que mi público, al que amo y que me sigue lo disfrute tanto como yo”, dijo El Cigala.

A lo largo de su carrera, Diego El Cigala ha sido reconocido con numerosos premios y honores por su contribución a la música. Su voz única, su interpretación apasionada y su capacidad para transmitir emociones profundas convierten a “Desahogo” en uno de los grandes lanzamientos musicales del año.

"Desahogo" de Diego El Cigala ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming de música y sus seguidores, así como todos los amantes del bolero, pueden disfrutar desde hoy la interpretación magistral de esta canción icónica.