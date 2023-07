Milan Kundera, reconocido escritor checo y ex disidente, muere en París a los 94 años

Milan Kundera, cuyos escritos disidentes en la Checoslovaquia comunista lo transformaron en un exiliado satírico del totalitarismo, murió en París. Tenía 94.

El renombrado autor murió el martes por la tarde, dijo su antigua editorial Gallimard en un comunicado de una oración el miércoles. Confirmó que murió en París, pero no proporcionó más información.

El Parlamento Europeo guardó un minuto de silencio ante la noticia de su fallecimiento.

"La insoportable levedad del ser", la novela más conocida de Kundera, comienza desgarradoramente con tanques soviéticos rodando por Praga, la capital checa que fue el hogar del autor hasta que se mudó a Francia en 1975. Entretejiendo temas de amor y exilio, política y la novela de Kundera, profundamente personal, ganó elogios de la crítica, lo que le valió un gran número de lectores entre los occidentales que abrazaron tanto su subversión antisoviética como el erotismo que impregna muchas de sus obras.

“Si alguien me hubiera dicho de niño: Un día verás a tu nación desaparecer del mundo, lo habría considerado una tontería, algo que no podría imaginar. Un hombre sabe que es mortal, pero da por sentado que su nación posee una especie de vida eterna”, le dijo al autor Philip Roth en una entrevista del New York Times en 1980, un año antes de convertirse en ciudadano francés naturalizado.

En 1989, la Revolución de Terciopelo expulsó a los comunistas del poder y la nación de Kundera renació como la República Checa, pero para entonces ya había hecho una nueva vida y una identidad completa en su apartamento en la orilla izquierda de París.

“Milan Kundera fue un escritor que pudo llegar a generaciones de lectores en todos los continentes con su trabajo y alcanzó fama mundial…”, tuiteó el primer ministro checo, Petr Fiala, en idioma checo. “Dejó atrás no solo una notable obra de ficción, sino también una importante obra de ensayo”.

Ofreció sus condolencias a la esposa de Kundera, Věra, quien protegió a su solitario esposo de las intrusiones del mundo. No quedó claro de inmediato si su esposa estaba a su lado.

Decir que su relación con la tierra de su nacimiento fue compleja sería quedarse corto. Regresó a la República Checa en raras ocasiones y de incógnito, incluso después de la caída del Telón de Acero. Sus obras finales, escritas en francés, nunca fueron traducidas al checo.

"La insoportable levedad del ser'", que le valió tantos elogios y se convirtió en película en 1988, no se publicó en la República Checa hasta 2006, 17 años después de la Revolución de Terciopelo, aunque estuvo disponible en checo desde 1985 en un compatriota que fundó una editorial en el exilio en Canadá. Encabezó la lista de los más vendidos durante semanas y, al año siguiente, Kundera ganó el Premio Estatal de Literatura por él.

La esposa de Kundera, Vera, era una compañera esencial para un hombre solitario que evitaba la tecnología: su traductora, su secretaria social y, en última instancia, su barrera contra el mundo exterior. Fue ella quien fomentó su amistad con Roth sirviendo como intermediario lingüístico y, según un perfil de la pareja de 1985, fue ella quien atendió sus llamadas y manejó las demandas inevitables de un autor de fama mundial.

Los escritos de Kundera, cuya primera novela "La Broma" se abre con un joven que es enviado a las minas después de restarle importancia a las consignas comunistas, fue prohibido en Checoslovaquia después de la invasión soviética de Praga en 1968, cuando también perdió su trabajo como profesor de cine. Había estado escribiendo novelas y obras de teatro desde 1953.

El nombre de Kundera a menudo se mencionaba como candidato al Premio Nobel de Literatura, pero el honor se le escapaba.

“La insoportable levedad del ser” sigue a un cirujano disidente de Praga al exilio en Ginebra y de vuelta a casa. Por su negativa a someterse al régimen comunista, el cirujano Tomás se ve obligado a convertirse en limpiacristales y utiliza su nueva profesión para concertar sexo con cientos de clientas. Tomás finalmente vive sus últimos días en el campo con su esposa, Tereza, y sus vidas se vuelven más oníricas y tangibles a medida que pasan los días.

Jiri Srstka, el agente literario checo de Kundera en el momento en que el libro finalmente se publicó en la República Checa, dijo que el propio autor retrasó su lanzamiento allí por temor a que estuviera mal editado.

“Kundera tuvo que volver a leer todo el libro, reescribir secciones, hacer adiciones y editar todo el texto. Entonces, dado su perfeccionismo, este fue un trabajo a largo plazo, pero ahora los lectores obtendrán el libro que Milan Kundera cree que debería existir”, dijo Ststka a Radio Praha en ese momento.

Kundera se negó a aparecer ante la cámara, rechazó cualquier anotación cuando se publicaron sus obras completas en 2011 y, antes, no permitió ninguna copia digital de sus escritos, lo que refleja su lealtad a la palabra impresa. Hoy, sin embargo, se ofrece una versión Kindle de “La insoportable levedad del ser” en Amazon y Google Books.

En un discurso de junio de 2012 ante la Biblioteca Nacional de Francia, que un amigo volvió a leer en la radio francesa, dijo que temía por el futuro de la literatura.

“Me parece que el tiempo, que sigue su marcha sin piedad, empieza a poner en peligro los libros. Es por esta angustia que, desde hace varios años, tengo en todos mis contratos una cláusula que estipula que deben publicarse solo en la forma tradicional de un libro, que deben leerse solo en papel y no en una pantalla”, dijo. dicho. “La gente anda por la calle, ya no tienen contacto con los que están a su alrededor, ni ven las casas por donde pasan, tienen alambres colgando de las orejas. Gesticulan, deben, no miran a nadie y nadie los mira. Me pregunto, ¿ya no leen libros? Es posible, pero ¿por cuánto tiempo más?

En 2021, Kundera decidió donar su biblioteca y archivo privados a la biblioteca pública de Brno, donde nació y pasó su infancia. La Biblioteca de Moravia tiene una vasta colección de obras de Kundera. Los artículos donados incluyen ediciones de los libros de Kundera en checo y otros 40 idiomas, artículos escritos por y sobre él, reseñas publicadas y críticas de su trabajo, recortes de periódicos, fotografías autorizadas e incluso dibujos del autor.

En los últimos años, Kundera permitió la traducción de sus últimas obras del francés al checo.

A pesar de su feroz protección de su vida privada (solo concedió un puñado de entrevistas y mantuvo su información biográfica al mínimo), Kundera se vio obligado a revisar su pasado en 2008, cuando el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios de la República Checa produjo documentación que indicaba que en 1950, cuando era un estudiante de 21 años, Kundera le contó a la policía sobre alguien en su dormitorio. El hombre finalmente fue declarado culpable de espionaje y sentenciado a trabajos forzados durante 22 años.

El investigador que publicó el informe, Adam Hradilek, lo defendió como el producto de una extensa investigación sobre Kundera.

“Ha jurado a sus amigos checos guardar silencio, por lo que ni siquiera ellos están dispuestos a hablar con los periodistas sobre quién es y quién fue Milan Kundera”, dijo Hradilek en ese momento.

Kundera dijo que el informe era una mentira y le dijo a la agencia de noticias checa CTK que equivalía a “el asesinato de un autor”.

En un perfil de 1985, que se encuentra entre los más largos y detallados registrados, y examina la vida de Kundera en París, el autor presagió cuánto le debió doler incluso esa admisión.

“Para mí, la indiscreción es un pecado capital. Cualquiera que revele la vida íntima de otra persona merece ser azotado. Vivimos en una época en que la vida privada está siendo destruida. La policía la destruye en los países comunistas, los periodistas la amenazan en los países democráticos, y poco a poco la gente misma pierde el gusto por la vida privada y el sentido de ella”, le dijo a la escritora Olga Carlisle. “La vida cuando uno no puede esconderse de los ojos de los demás, eso es un infierno”.