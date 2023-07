Vakeró, quien a finales de mayo anunció que abandonaría este mote artístico para comenzar a utilizar su verdadero nombre, Manuel Varet, publicó este jueves un mensaje con el que pretende levantar bandera blanca y limar asperezas con el empresario residente en España, Miguel Ángel Taveras Carrión (Bombón Production).

Estando de gira por Europa, el rapero recordó el tiempo en el que trabajaba y era amigo inseparable de Bombón, quien lo demandó por supuesto incumplimiento de contrato en abril de 2012 que terminó nueve años después con sentencia a favor de Vakeró.

"Tengo varios días en Europa y cada día recuerdo un momento vivido con Miguel Ángel Taveras Carrión, AKA Bombón… y es increíble que no he podido odiar a este hombre a pesar de todo lo que se que ha pasado entre nosotros y lo que me comentan ha hecho molesto", dijo el cantante a través de una publicación en su Instagram.

"Cerdo, nosotros construimos cosas juntos impresionantes en un momento donde las cosas no pretendían ser posibles. Aquí estoy", añadió.

Aunque no menciona su nombre en el posteo, Vakeró deja entrever su disposición de también hacer las paces con Santiago Matías (Alofoke) por la canción "Háblame de dinero", que suena junto a la publicación del texto y una fotografía suya y Bombón y donde menciona al influencer urbano como parte de los créditos de la creación.

Vakeró y Alofoke han protagonizado discusiones públicas por éste defender a Bombón en medio del conflicto legal y la enemistad de los tres luego de trabajar juntos en la carrera musical de "El cantante de los raperos".