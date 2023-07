Tekashi 69 vuelve a repartir miles de dólares en barrios dominicanos

Tal y como lo prometió ayer en su cuenta de Instagram, Tekashi 69 repartió 40 mil dólares a familias pobres residentes en el país, donde ha repetido la misma acción en cada una de sus visitas a territorio dominicano.

Entre las personas beneficiadas aparece una mujer, aparentemente extranjera, en silla de ruedas que llora al recibir varios billetes de 100 dólares que, a juzgar por la cantidad, supera los mil dólares.

La señora, con dificultad para el español y notablemente conmovida, aseguró que le había pedido a Dios conocer al rapero estadounidense de origen mexicano.

Junto al video del solidario momento, el cantante de "Tutu" le dedicó unas emotivas palabras a su madre, Natividad Pérez, de quien dice aprendió que "que no importa lo que digan de mí".

"¿Cuánto necesitado en este mundo? ¿Cuánta maldad? Te amo, Mommy, Natividad Pérez. Desde niño me enseñaste como ser humano que no importa lo que digan de mí. Dios sabe que no me importa el dinero. Yo he visto cuanto haz sufrido luchando en esta vida para darnos en esta vida lo que tu pudiste. Dios tiene algo grande para mí, Yo lo sé. Te amo, ma a ti y a mis pecas".

Niños dominicanos y otras mujeres, quienes no aguantaron el llanto, también recibieron parte del dinero.