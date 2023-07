En medio de la felicidad de haber llego a la final del reality de Telemundo, "La Casa de los Famosos 3 ", La Materialista recibió la triste noticia sobre el lamentable estado de la salud de su hermano, el empresario Jhose Emmanuel Ynfante Honoret.

Dos meses después de enterarse, la cantante urbana reveló este domingo en "Noche de Luz" que Jhose Emmanuel, quien es el creador del sello discográfico Rompiendo Récords Music, tiene cáncer.

"Mi hermano tiene cáncer. Para mí fue muy fuerte el salir y encontrarme con esto. Yo me estaba volviendo loca cuando me enteré", admitió La Materialista.

"Lo primero que hice fue irme a España a estar con mi hermano. Duré allá 15 días… Desde que salí no he dejado de estar acompañándolo. Nosotros no hemos dejado de orar porque la medicina está haciendo su parte, pero yo creo que para Dios no hay nada imposible. Estamos luchando. Él tiene muchas ganas de vivir", añadió.

La también actriz contó que fue "terrible" encontrarse con una realidad de la que no tenía ni el más mínimo conocimiento y que inmediatamente viajó a España para estar con su pariente.

Finalmente, La Materialista, cuyo nombre de pila es Yameiry Ynfante Honoret, aseguró que confía en que Dios sanará a su hermano y que éste recientemente mostró mejoría al ponerse de pie y caminar.