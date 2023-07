Irving Alberti presentará su espectáculo “The show” en Escenario 360 para celebrar a los padres

Luego del éxito de su última presentación, Irving Alberti regresa este próximo sábado 29 de julio a Escenario 360 con “The show”, para celebrar el Día de los Padres.

Bajo la producción de Ramses Peralta, el destacado actor y humorista brinda una experiencia sin desperdicio al unir en un mismo performance a sus personajes más populares: Darisho y Patricia Rampoya.

Pero, Alberti no solo complacerá a los amantes del buen humor, sino también a los de la buena música, al presentar un homenaje al fallecido ícono de la música Anthony Ríos con una exquisita banda en vivo dirigida por Samuel Mejía.

“Deseo reiterar mi agradecimiento y expresar mi gratitud por el masivo respaldo que siempre me ha dado ese público que desde el día 0 apuesta a cada una de mis locuras y proyectos. Como siempre, este respaldo lo agradezco dando lo mejor de mi en cada show”, expresó Alberti.

A partir de las 9:00 de la noche, el público disfrutará del stand up de uno de los artistas más versátiles de la República Dominicana.

“Sin duda el showman más completo de este tiempo es Irving Alberti, por eso no es de extrañar el éxito de este show y cada sold out lo ratifica y sé que este no será la excepción”, destacó Peralta.

Las boletas están de venta en uepatickets.com, Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360. Para más información comunicarse a los números 829 852 6535 y 829 953 0360.