Los televidentes de "La Casa de los Famosos (México)" no creen que la veteranía de Galilea Montijo como conductora de realities hispano le permita ponerse nerviosa en público y la han acusado de "borracha", ya que este domingo la comunicadora mexicana dio a notar comportamientos extraños.

A Galilea se le dificultó mantenerse de pie por sí sola y articular algunas oraciones, acciones que también notaron los presentes en el estudio de televisión, a juzgar por sus expresiones faciales.

Inmediatamente, la actriz se volvió tendencia en su país natal y en Estados Unidos junto a la frase "Hermosa, estas pedita, ¿verdad?", que Belinda popularizó en noviembre de 2022, cuando en medio de un concierto bromeó con una fanática.

Por su lado, Galilea se disculpó con la audiencia y culpó de la situación a su dentadura a la que recurrió por su edad y que podía salir "volando" y al tratamiento odontológico que ha tenido que interrumpir por la demanda de trabajo que le demanda todo su tiempo.

"¡Sentía que podía salir volando! Tenía miedo de que se me saliera la prótesis que traigo, entonces una disculpita. Usted sabe que sí me gusta el agüita de jamaica, pero nunca en el trabajo, la verdad me da mucho miedo y sobre todo tener una responsabilidad como esa, no podría", explicó Galilea en el programa matutino "Hoy".