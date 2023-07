Dos mujeres protagonizaron pelea en concierto de Wason Brazobán

"Yo sé que si un hombre aplaude esta canción le puede traer problemas. Por eso anoche lo avisé antes de y como quiera se le armó el lío al bro", expresó el cantante Wason Brazobán en sus redes sociales tras la pelea entre dos de sus fanáticas durante un concierto suyo en Puerto Plata.

A pesar de tomarlo con humor, el cantante de música romántica también lamentó la situación que se generó, este fin de semana, mientras interpretaba su tema "Le tengo pena a mi alma".

"Siento mucho el altercado pero gracias a Dios nadie salió herido . Hombre gocen ese tema callao'", finalizó en su publicación.

En el video del momento, compartido por Wason, se ve cuando una de las mujeres se acerca a la otra que está sentada en uno de los asientos de lo que parece una discoteca y, aunque las personas próximas a ellas tratan de evitar que se acerquen, fue imposible y terminan agarradas del pelo y una encima de la otra.

Los comentarios de los seguidores de "El cantautor del pueblo", quien en reiterada ocasiones ha criticado la letra explícita y el compartimiento de los artistas urbanos, no se hicieron esperar para también burlarse de la situación.

"El poder de la música buena", "Yo taba ahí, la. Mujer es de la capital, pero el canto con tanto gusto la ciebaeña que se llenó de odio", "Para que no digas que tus letras no tienen influencia al la violencia. Es broma", "Es que esa canción tiene letras , no hay quien aguante esa vaina (Ella no lo aguanto)", dijeron algunos de los usuarios de Instagram.