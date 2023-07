Daniel Sarcos: “Estoy batiendo récord, nunca en mi vida había pasado doce años con una persona”

Aunque siempre ha bromeado sobre los tres matrimonios y los tres divorcios que ha tenido, Daniel Sarcos habló en serio para Listín Diario sobre la unión legítima y jurídica que interrumpió en todas esas oportunidades por no ser un ente conciliador.

“Recientemente he descubierto que nunca fui muy conciliador, que siempre mi solución a todas las cosas era la puerta para irme”, explicó durante la entrevista.

Para Daniel, mantener la relación a través de una conversación no era una opción, pero todo ha cambiado con su actual pareja, Alessandra Villegas, con quien comenzó un romance en 2011 y ha procreado a uno de sus hijos, Miguel Alejandro (El Churry), de 4 años.

“Estoy batiendo récord, nunca en mi vida había pasado doce años con una persona”, admitió.

Contrario a la expectativa de terceros, Alessandra ha representado una mentora para Daniel, a pesar de los casi 20 años de diferencia, pues ella tiene 36 años y él cumplirá 56 en septiembre, además de que planean casarse.

“He encontrado una compañera, he encontrado a alguien que me ha enseñado el concepto de la conciliación dentro de una familia”, afirmó.

Daniel también menciona la madurez que ha adquirido en los últimos años como una de las razones de la durabilidad de su relación con Alessandra y como parte de esa evolución y pleno desarrollo, decidió reducir la cantidad de viajes internacionales de Estados Unidos a República Dominicana y otras partes del mundo, permaneciendo por más tiempo junto a su familia.

En el matrimonio, el norte de Daniel era la frase bíblica: “Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” (Mateo 19:6). Tal como lo hicieron sus padres, Daniel Enrique Sarcos Yguaran y Aída Cabrera de Sarcos, quienes estuvieron unidos por más de cinco décadas hasta que su padre murió en septiembre de 2020.

Otros de los errores que el veterano conductor venezolano menciona es que “damos por sentado que vamos a estar ahí de por vida y que nadie tiene que mantener eso”.

Daniel Sarcos será co-conductor de "Casado en caos", que se transmitirá por Color Vision.Jochy Campusano

"casado en caos"

Después de aprender todo eso sobre alianzas matrimoniales, de manera fortuita, el también actor y cantante fue contactado por Karen Yapoort y Caribbean Media World para co-conducir “Casados en caos”, donde expondrán situaciones de matrimonios y familias en crisis acompañados de profesionales de diferentes áreas como economistas, terapeutas familiares y abogados.

“Yo creo que ahí voy aprender mucho y voy aprender no solamente acerca de parejas, no solamente voy aprender con los especialistas que van a tratar de ayudar y encontrar una solución a los problemas de las parejas, sino que voy aprender de esas parejas que asumirán o no los consejos que les den”, detalló. El espacio de televisión será transmitido todos los domingos a partir del próximo 3 de septiembre por Color Visión, canal 9.

La producción general del director y productor de larga data Alberto Zayas. La primera edición es de 8 episodios y será la plataforma donde 16 familias podrán ser ayudadas. En este sentido se habilitó el número de WhatsApp 829-569-1111 a través del cual las familias que quieran presentar sus casos podrán inscribirse y ser evaluadas para participar.

la muerte de hermano

“Lo tomé con mucho dolor, pero con mucha resignación”, contó sobre la muerte de su hermano y su padre, en 2018 y 2020 respectivamente.

Sobre su padre dijo que había sido “muy egoísta” desear la prolongación de su muerte consciente de que “lo estaba pasando mal”. Incluso, “le dije a mi mamá que esa persona que había dejado de estar ahí ya no era mi papá, que quizás lo habíamos perdido unos años antes”. En el caso de su hermano Wolfgan Sarcos fue una sorpresa “porque la vida no está planificada de esa manera”, partiendo de que era una persona joven.

“Fue un poco traumático para mí. Ese tipo de cosas me han hecho madurar, ese tipo de cosas son las que me han hecho pensar en la cantidad de viajes, en la cantidad del Día del Padre que no he estado, en la cantidad de cumpleaños que he pasado trabajando, en la cantidad de navidades que no llegué, en la cantidad de velorios y momentos importantes de mi familia que no estuve con ellos”, señaló.

"aquí se habla español"

Sobre el anterior proyecto dominicano en el que participó por casi 14 años, “Aquí se habla español”, Daniel aclaró que continúa como accionista junto a Carlos Salcedo Gavilán y que solo decidió hacer cambios en su vida, como lo siempre acostumbra hacerlos para “no convertirme en el cuadro de una casa”.