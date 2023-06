A Karen Yapoort se le erizó la piel al contar cómo concibió la idea del proyecto de temporada que supone su vuelta a la televisión, "Casados en caos", que conducirá junto a Daniel Sarcos y que contará con la producción de Alberto Zayas y Caribbean Media World.

Yapoort aseguró que "Casados en caos" nació a raíz de las peticiones que le hacia a Dios para poder crear un espacio que aporte de manera positiva a las familias dominicanas y luego de cumplir con el requisito que le hizo su esposo Edwin Encarnación, esperar su despedida de las Grandes Ligas.

"Fue una oración contestada donde Dios me dio la idea, donde Dios me dio el nombre y donde Dios me dijo 've confirmarlo ahora con Daniel Sacos, con Zayas y con el equipo de Caribbean Media World', como lo acogieron y lo feliz y motivado que estaban. Sí, sí surgió así, pero nos costó unas cuantas oraciones y depuraciones", explicó la comunicadora a periodistas de Listín Diario durante un reciente encuentro con la prensa.

En "Casados en caos", Karen Yapoort y Daniel Sarcos abordarán casos reales de familias en crisis y a las que buscarán ayudar con la intersección de expertos.

El programa de televisión será transmitido todos los domingos a partir del próximo 3 de septiembre por Color Visión, canal 9.

La también actriz y exreina de belleza ha estado fuera de la pantalla chica desde junio de 2017, cinco meses antes contraer nupcias con el expelotero.