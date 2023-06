Pablo Frías, el artista latino galardonado en New York Empire State Tattoo Expo

Pablo Frías es el latino premiado en la reciente convención mundial de tatuajes, "New York Empire State Tattoo Expo", evento en el que fue galardonado en la categoría, "The Best of The Day", al presentar una pieza realista fusionada con el estilo "cartoon".

"New York Empire State Tattoo Expo" es la convención mundial de tatuajes más esperada por los artistas de este sector y, recientemente, se llevó a cabo, en la ciudad de New York, donde se dieron cita los más destacados de la industria. Durante la convención, se llevaron a cabo competencias en distintas categorías como "Lo Mejor del Día", "Mejor Tatuaje Original", "Mejor Tatuaje Tradicional", entre otras. Los artistas presentaron una variedad de estilos y diseños, desde tradicionales hasta caricaturas y retratos realistas.

La pieza que le dio el premio a Pablo Frías fue una impresionante obra de arte en la que combinó elementos de la icónica villana de Batman, "Batichica", y el villano psicótico y caótico, "Joker". El diseño se llevó a cabo en un estilo de tatuaje de realismo a color con "cartoon" y se presentó en la categoría, "Lo Mejor del Día", en la que el jurado tuvo la tarea de elegir, según los parámetros establecidos previamente.

Sin duda, la obra de arte de Pablo Frías demostró su habilidad y creatividad en el arte del tatuaje. Y este reconocimiento no hace más que reafirmar su pasión y dedicación a esta forma de expresión artística, llevando su trabajo a nivel internacional y dejando un impacto duradero en la industria del tatuaje. Con más de diez años de experiencia en la industria, el artista ha logrado destacar por su capacidad de crear diseños que fusionan la cultura pop con el mundo del cómic, además de técnicas contemporáneas, lo que lo ha llevado a extender su talento a muchos países.