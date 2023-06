Shakira se enteró por la prensa de la infidelidad de Gerard Piqué

La infidelidad Gerard Piqué ha sido tema de conversación desde que empezaron los rumores en a finales de mayo del año pasado, pero aunque existen varias versiones sobre cómo Shakira se habría dado cuenta del engaño, no fue hasta este lunes que en una reciente entrevista para la revista People en Español, que quedó al descubierto lo que realmente ocurrió.

Mientras hablaba sobre la relación que tiene con su padre, William Mebarak, quien "fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente".

De ese lamentable momento del que se filtraron públicamente algunas fotografías de William Mebarak, de 91 años, en una ambulancia, donde la cantante colombiana lo acompañó, ella recuerda: "Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba". Su progenitor fue ingresado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y al mismo tiempo "me enteraba por la prensa que había sido traicionada.

"El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado", continuó.

Aunque la intérprete de "Monotonía" terminó con su pareja, su verdadero gran y primer amor pudo recuperar su salud y lo considera su héroe por superar tantas situaciones como Covid-19, una neumonía y cinco cirugías en menos de seis meses.

"Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo", aseguró.

En junio, Shakira anunció su ruptura y apenas veinte días después, el paparazzi Jordi Martín publicó las primeras imágenes, que había tomado en febrero, de Piqué con Clara Chía en un restaurante de Barcelona. Además, la pareja no se ocultó más a partir de agosto, cuando asistieron juntos a un concierto y a una boda de amigos.