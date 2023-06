Jaden Smith dice que su madre fue quien introdujo a toda la familia a las drogas psicodélicas

Durante una conversación con Natalie Ginsberg, jefa de impacto global de la Asociación Multidisciplinaria para los Estudios Psicodélicos (MAPS), en la conferencia Psychedelic Science en Denver, el actor Jadan Smith, hijo de los también intérpretes de Hollywood Will Smith y Jada Pinkett Smith, habló sobre su consumo de drogas psicodélicas o alucinógenos.

El joven artista de 24 años aseguró que la práctica terapeuta le ha ayudado con su empatía, mejorando su relación con los miembros de su familia, quienes también son consumidores de psicodélicos, y que su madre fue quien la introdujo a la dinastía Smith.

"Creo que fue mi madre, en realidad, esa fue realmente la primera en dar ese paso para la familia", dijo sobre Jada Pinkett Smith.

"Fue solo ella durante mucho, mucho tiempo y luego, finalmente, se fue filtrando y evolucionó y todos lo encontraron a su manera", agregó.

"Pero el nivel de amor y empatía que puedo sentir por ellos dentro de las experiencias (psicodélicas) y fuera de las experiencias ha sido algo profundo y hermoso", continuó.

Los alucinógenos, o psicodélicos Los alucinógenos, o psicodélicos, son un grupo de drogas que alteran la percepción de la realidad de una persona. También cambian los pensamientos y sentimientos de una persona. Los tipos de alucinógenos incluyen LSD, peyote, PCP, psilocibina y otros. Casi todos los alucinógenos son ilegales, y los investigadores no consideran que su uso sea seguro. my.clevelandclinic.org

Según expertos, las drogas psicodélicas podrían alterar el estado de ánimo y los sentimientos.

El año pasado, Will Smith reveló en un episodio de My Next Guess Needs No Introduction que, en el transcurso de dos años, realizó 14 "viajes" bajo los efectos de ayahuasca en Perú y veía todo su dinero, su casa y su carrera salían "volando" y aunque intentó "agarrarlos", se destruyeron.

The Beatles, Miley Cyrus, Megan Fox, Steve Jobs, Mike Tyson y Kristen Bell también han confesado ser consumidores de alucinógenos.