Exnovia de Feid se defendió de los ataques por supuesta indirecta a Karol G

La exnovia de Feid, la empresaria Nicole Betancur, se defendió recientemente de los ataques que recibió la semana pasada luego de publicar un video en su cuenta de TikTok con supuesta indirecta a Karol G, quien fue captada agarrada de manos con Ferxxo.

"Mi amor la verdad es que usted se vería mejor conmigo, pero allá usted y sus malos gustos", dice el video donde Nicole sincroniza los movimientos de sus labios con el audio con la voz de otra persona.

Nicole, quien es creadora de la marca de cuidado de la piel Nine Piel, se vio obligada a aclarar que su contenido es el mismo desde 2020 y que no está dedicado a alguien en específico y menos a los cantantes colombianos, ya que debido a la difusión de su video en medios de comunicación ha recibido amenazas.

"Me pone muy triste que medios de comunicación tan importantes en mi país teniendo tanto para hablar y para decir con cosas que realmente aportan se presten para fomentar el odio hacia una persona y más con información completamente falsa", expresó Nicole en TikTok.

"Poner el nombre de una persona ahí en medios tan grandes y sabiendo la influencia que tienen y todo el montón de personas que los está viendo y como utilizarlo para mal, para fomentar el odio, el chisme, no se, cosas negativas porque hasta amenazas es recibido por esta información completamente falsa", agregó.

La joven colombiana explicó que su relación con Feid terminó hace casi dos años y que es una persona a la que le tiene "mucho amor y gratitud", mientras que por Karol siente "mucha admiración de mujer a mujer".

Finalmente, Nicole advirtió que no hablará más del tema y pidió a la prensa "más conciencia" y confirmar la información y que la misma no sea sacada de contexto, como dice ocurrió en su caso, lo cual no debe normalizarse.

El viernes 16 de junio, Karol y Feid fueron fotografiados tomados de las manos y muy sonrientes en Miami previo al concierto del reguetonero en el Kaseya Center de Miami.