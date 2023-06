La comunicadora y empresaria Yubelkis Peralta hizo dos publicaciones que molestó a sus seguidores en redes sociales, quienes catalogaron las mismas como un culto a una entidad demoníaca.

Este viernes, la conductora de televisión quiso convertirse en la diosa del mar, Yemanyá, Iemanja, Donha Janaína o Lemanjá sin quizás imaginar la reacción que iba a ocasionar.

"Dándole la bienvenida al Verano 2023 como la Diosa Del Mar Yemayá", escribió Yubelkis junto a tres fotografías suyas a la orilla del mar y tres ilustraciones del personaje mítico.

La ex Chica Extrema también publicó un video de su sesión de fotos con las turbulentas aguas del Mar Caribe como locación, que igualmente fue criticado por los cibernautas, ya que entienden es un lugar peligroso.

"Pero no sabía que tú eras santera, pensé más bien que eras católica", "Dios te bendiga y te cubra. Yemaya es una entidad demoníaca. Dios te guarde, hay que indagar antes de. Mi pueblo perece por falta de conocimiento", "Yo conozco un solo Dios y es el dueño de todo el universo", "Pero yamaya es un demonio, hay es que lo dañan", "Después me dicen ignorante si digo que esto es santería cuando en realidad lo es", "Una deida demoníaca disfrazada de publicación, Dios reprenda al diablo, me voy de aquí", son algunos de los comentarios que se leen.

"La taquilla súpera la inteligencia humana y sin medir el riesgo se un oleaje repentino al final para decir nadie lo ha hecho pero muchas veces se corre con suerte y no pasa nada. Pero ya hay estadísticas de muertes por el mejor selfie", "Señores, cuiden de su vida no inventen tanto dos semana falleció una muchacha una ola del mar la arrastro en el Malecón", continuaron.

Aunque Yubelkis trató de explicar que sí cree en Dios y de igual manera negó que haya copiado el vestuario de su excompañera de "De Extremo a Extremo", Sandra Berrocal, quien horas antes reveló fotos desde un estudio con ropa y ambiente similar.