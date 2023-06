Kourtney Kardashian acusa a Kim de plagio y de usar su boda para hacer negocios

En el clan Kardashian-Jenner las pelean son normales como en todas las familias. Y esta vez, Kim y Kourtney Kardashian volvieron a protagonizar un momento tenso en un nuevo capítulo de "The Kardashians", aunque sin superar el que vivieron en 2020, cuando durante su anterior reality, "Keeping Up with the Kardashians", tuvieron que apagar las cámaras, ya que llegaron a los golpes.

En el programa de esta semana, la mayor de las Kardashian acusó a su hermana de plagiar las ideas de su vestido de novia diseñado por Dolce & Gabbana, firma con la cual Kim colaboró cuatro meses después después de la boda de Travis Barker y Kourtney, quien también cree que su boda fue usada para realizar esos negocios.

“Se siente como si hubiera tomado el tablero de humor que enviamos a nuestra familia y lo hizo”, dijo Kourtney. "Extraer todas estas vibraciones de mi boda con looks que seleccionamos con tanto cuidado y ponerlos en el desfile de moda".

"Cuatro meses después de mi boda... esto tuvo que ser planeado y trabajado durante meses", aseguró.

Asimismo, Kim aprovechó una cena para admitir ante Khloé que siente que Kourtney "siempre trata de odiar por un lado, es tan hater".

"Simplemente mata mi vibra. Tengo que hablar con ella y explicárselo. Solo quiero que ella sea feliz por mí. Fue un momento demasiado grande para que ella no se sintiera orgullosa", abundó Kim en el confesionario.