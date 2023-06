Revista Ritmo Platinum presenta, por primera vez, cortometraje y documental

La revista biográfica, de colección y lujo de Listín Diario, Ritmo Platinum, retrata para su trigésimo sexta edición, la vida de la icónica actriz dorada de Hollywood, Marilyn Monroe y lo hace acompañada, por primera vez en la historia, de un cortometraje y un documental.

La fundadora de Vogue México y Latinoamérica, former CEO de Condé Nast México y Latinoamérica y actual VP Ejecutiva de Istituto Marangoni, Eva Hughes, el sociólogo Carlos Andújar, la psicóloga Janis Santaella, la terapeuta holística Jacqueline Santos, el director del Teatro Nacional, Carlos Veitia, la ilustradora del departamento de Bellas Artes del Fashion Institute of Technology (FIT) New York, Eliana Pérez y el grafólogo profesional, Juan Carlos Rodríguez, se unen, con sus análisis y hallazgos, a las voces de autoridad que junto a la editora en jefe, narran y conforman el Making Off de la revista a modo de documental: Marilyn Monroe, la historia de la mujer detrás del personaje, brindando al espectador la oportunidad de sumergirse en el proceso de creación e investigación de la revista.

El cortometraje

“Just call me Norma”, “Un personaje que nace en el camerino”, “La estrella de los paparazzis en premiaciones y alfombras rojas” y “La voz de la mujer de oro y sus vínculos con el poder”son los títulos de las cuatro escenas, o momentos, que a modo de secuencia, cuentan una historia y resumen la vida personal y profesional de la actriz en el shortfilm.

Las actrices Mar Bonnelly y Graciella Dietsch, la cantante Adri Torrón (Adriana Torrón Armenteros) y la chef y asesora de marketing, Patricia Bermúdez, dan vida a Marilyn Monroe y a Norma (su nombre de pila), en las respectivas escenas que también representan en el editorial fotográfico de la revista, la sección “Personal Style”.

Ambas piezas audiovisuales se trabajaron en conjunto con el productor y director audiovisual Joseph Hamilton y están disponibles en las plataformas digitales de Listín Diario (ListínDiario.com) y Ritmo Social (RitmoSocial.com)