Artistas que sí son solidarios y cumplen sueños de sus seguidores

El anhelo de todo fanático es conocer en algún momento de su vida a su artista favorito. Sin embargo, cuando los problemas de salud u financieros parecieran alejar ese sueño, las celebridades han demostrado su lado más humano y han llevado la felicidad a sus seguidores con humildes gestos.

Fernando Villalona, Chayanne, Ozuna, Karol G, Maluma, Ricardo Arjona, entre otros famosos, han hecho realidad el sueño de algunos de sus seguidores, yéndolos a conocer personalmente cuando éstos se encuentran atravesando momentos difíciles.

Hace unos días, el merenguero dominicano Fernando Villalona visitó a una fanática que cumplió 100 años de edad en la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos.

A través de un audiovisual colgado en su cuenta de Instagram, “El Mayimbe”, mostró el momento donde llega a la casa de su fiel seguidora, Francisca Peña, quien le abrazó mientras vestía una camiseta con la cara de Villalona.

“Estoy aquí, frente a la casa de doña Francisca, una señora que se hizo viral aquí en Estados Unidos, específicamente en New Jersey, que no se quería morir sin conocerme, yo cumpliendo con lo que Dios me ha dado para aliviar las penas, no sé realmente cuál es la intención del Señor, yo estoy cumpliendo y espero que la señora se sienta bien con mi visita”, dijo Villalona.

El momento se dio, luego de que una nieta de Peña colgara un video donde la señora cantaba las canciones del “Niño mimado”, tocando el corazón del artista, quien no tardó en cumplir el deseo de la doña.

En cambio, el cantante puertorriqueño Chayanne respondió la petición de una señora, quien padece cáncer de colon y a través de un video expresó su deseo de conocerlo antes de partir del plano terrenal. Ante esto, el video se viralizó en la plataforma de Tik Tok y llegó hasta el boricua, quien no tardó en demostrar que es un galán dentro y fuera de los escenarios.

“Gracias por tu cariño. Personas como tú son las que me inspiran cada día. Vas a ser mi invitada cuando esté de gira”, escribió el intérprete de “Un siglo sin ti”.

Ante esto, Tania Hernández, quien es hija de Laura, fue quien le dio la noticia a su madre, mostrándole el mensaje que había enviado su ídolo.

Al leer el escrito, la emoción resaltó en la dama quien no pudo contener las lágrimas y hasta golpeaba una mesa de la alegría. “¿Cuándo me va a llevar mi Chayanne?”, expresó Laura al momento que rompió en llanto. Hasta el momento, “Lady Chayanne”, como se hace llamar Laura, espera con ansias al galán de galanes.

Por su parte, el cantante Ozuna se ha caracterizado por la cercanía a sus seguidores, pero su acto de solidaridad con dos niñas se ganó el corazón de muchas personas.

El reguetonero visitó un hospital oncológico en su natal Puerto Rico. Allí conoció varias niñas enfermas de cáncer, entre ellas Priscila, quien ese entonces tenía siete años y un tumor intracraneal habría puesto en peligro su vida.

El intérprete de "Una flor" conversó con la niña y hasta le dedicó uno de sus temas, al ver la condición de Priscila y su compañera de habitación, otra menor que luchaba con el cáncer, Ozuna no pudo contener las lágrimas ante la triste situación.

No conforme con estar presente para las niñas, el puertorriqueño agarró de manos a las dos infantes y elevó una oración, donde pidió sanidad para sus pequeñas seguidoras.

Un video divulgado en redes sociales, captó el emotivo momento donde "El morenito ojos claros" ora, diciendo: "Más importante que mi fama, que lo que yo haga con mi música, tú eres grande, tú sabes lo que te quiero decir, todas las noches te lo pido, tengo dos hijos que están bien, te pido un milagro, un milagro. Yo lo quiero ver con mis ojos, por favor te lo pido. Tú eres grande, el mejor, me has parado de nuevo, me tienes contigo, me tienes vivo, te pido por estos niños, haz un milagro”.

El genuino gesto del boricua, alborotó las redes de personas que aplaudieron su comportamiento.

Ozuna es fundador de Odisea Chilldren, una fundación sin fines de lucro con el propósito de ayudar a los niños de escasos recursos en su país Puerto Rico.

El colombiano Maluma llevó su amor y labor humanitaria más allá de una simple visita, en septiembre de 2022 le regaló una casa a un niño de 12 años que padecía cáncer y era originario la misma ciudad que el artista, Medellín, Colombia.

Ocurrió a través de su fundación, el arte de los sueños, en la que el intérprete de "Felices los cuatro" apoya a cientos de menores en situación de vulnerabilidad.

Un emotivo video destacó el momento cuando el reguetonero llevó engañado al niño Bastián Matías Madrid, diciendo: “Bastián, entonces te trajimos aquí para que le des el visto bueno a este proyecto. ¿Bastián, te gusta esto acá o no? Es que le quiero hacer como unas reformas”.

Posteriormente, el intérprete de “4 babys” procedió a dar la buena noticia. “Los sueños se hacen realidad, ¡bienvenido a tu nuevo hogar, Bastián!”, escribió Maluma.

No obstante, a mediados de abril de este año, el cantante informó la triste noticia de la muerte de Bastian Matías, a quien describió como “su hermano menor”.

La colombiana Karol G, quien se ha caracterizado por ser alguien unida a sus fanáticos, así como a los niños, visitó un hospital en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde ofreció una especie de concierto privado a unos niños con cáncer.

La cantante visitó el hospital por aproximadamente dos horas, pasando por cada habitación y dando un mensaje de aliento a todos los pequeños valientes.

“Si con mi presencia puedo hacer feliz a alguien, yo también voy a ser muy feliz”, afirmó la cantante en entrevista con el Canal Uno, de Colombia.

La artista confesó que lo hacía con la intención de devolverle un poco del amor que recibía de sus pequeños fanáticos.

Otro que reunió con una de sus miles de fanáticas en el mundo fue Ricardo Arjona, quien en su estadía por México como parte de una agenda de 11 conciertos que daría en el territorio, se encontró con una seguidora, donde ambos mostraron mutua gratitud.

La señora duró varios días esperando al guatemalteco en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, sin embargo, no logró verlo.

“Me fui dos días al aeropuerto a buscarte, estuve como 6 o 7 horas cada día”, le dijo la dama a Ricardo.

A lo que el cantante respondió amablemente, y agradeció por haberle hablado. Ante eso, el cantante le ofreció a su seguidora colocarla en un buen lugar del escenario.