"Aun cuando no lo crean subir de peso saludablemente para algunas personas también es difícil", comentó la presentadora de televisión Alejandra Espinoza sobre las críticas que ha recibido por su nueva figura, la cual usuarios de redes sociales han catalogado como "extrema delgadez".

La ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina explicó que quizás sus músculos estén más tonificados, ya que se está cuidando más, comiendo mas saludable y yendo al gimnasio".

En la sección de preguntas de sus historias de Instagram, uno de sus seguidores le escribió: "Que estás muy delgada, ¿Cuál es tu respuesta? Yo pienso que es por ejercicio y no enfermedad".

A lo que Espinoza contestó: "Pienso que sí estoy más tonificada que antes y es que antes aunque hacía ejercicio nunca me preocupé por lo que le metía a mi cuerpo. Me comía una caja de galletas o bolsa enorme de papitas o totopos y decía 'para eso me levanto a las 5:00am al gym'".

"Ahora soy un poco más consciente de mi alimentación y por eso después de prepararme para el maratón se me ha hecho más difícil subir de peso porque aun cuando no lo crean subir de peso saludablemente para algunas personas también es difícil", agregó.

Este martes, la comunicadora mexicana fue anunciada como la conductora de la ceremonia de Premios Juventud 2023, que tendrá lugar el próximo 20 de julio a las 7 de la noche y que será transmitida por Univisión desde el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico.