Amber Heard paga un millón de dólares a Johnny Depp un año después de su mediático juicio

La actriz Amber Heard abonó el millón de dólares (926.531 euros) que debía a su exmarido, el también actor Johnny Depp, tras perder el mediático juicio por difamación celebrado en junio del año pasado en un tribunal del condado de Fairfax (Virginia, EE.UU), informaron este martes medios de EE.UU.

La batalla judicial, que se prolongó durante seis semanas, concluyó con una sentencia de 10 millones de dólares de multa contra Heard por dañar la reputación de la estrella de "Pirates of the Caribbean", al referirse a sí misma como víctima de abuso doméstico en una columna publicada en el diario The Washington Post.

Por ese texto, Depp la demandó por difamación y pidió una compensación de 50 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

Sin embargo, tras la sentencia y una serie de recursos por parte de la protagonista de "Aquaman", Depp acordó resolver el caso en diciembre pasado limitando la indemnización a un millón de dólares, importe que fue pagado ahora por la compañía de seguros de la actriz.

La cantidad se repartirá a partes iguales entre las organizaciones benéficas Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society y Amazonia Fund Alliance, según la prensa estadounidense.

Asimismo, el tribunal de Fairfax (Virginia, EE.UU.) contempló que Depp debía indemnizar con 2 millones de dólares a su exmujer, quien interpuso una contrademanda, también por difamación. El actual equipo legal del actor litiga aún para evitar este pago.

Heard y Depp se enamoraron en el set de rodaje de la película "The Rum Diaries" en 2009 y formalizaron su relación siete años después con un matrimonio que no duró más de quince meses.

Las supuestas conductas violentas de Depp tras consumir alcohol y drogas fueron denunciadas públicamente en reiteradas ocasiones por su expareja hasta que el polémico artículo de opinión desencadenó un conflicto en los tribunales que, aunque dio la razón parcialmente al actor, perjudicó gravemente la imagen pública de ambos.

Heard, que en mayo pasado se mudó con su hija pequeña a Madrid, trata de relanzar su carrera artística y aparecerá en la alfombra roja de la 69 edición del Festival de Cine de Taormina (Sicilia, Italia) el próximo 24 de junio para el estreno mundial de su nueva película, "In the Fire".

Depp estuvo presente en mayo durante la jornada inaugural de la 76 entrega de Festival de Cannes (Francia) para promocionar "Jeanne du Barry", el filme que supone su regreso a la gran pantalla.