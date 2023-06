James Cameron siente que 'cayó en una emboscada' en disputa por litio en Argentina

El director de cine James Cameron dice que siente que “cayó en una emboscada” esta semana durante una visita a Argentina en la que cree que hubo un intento de usar su imagen de ambientalista para darle un giro positivo a operaciones mineras de litio a pesar de la oposición indígena.

Cameron, el director de "Avatar" y "Titanic", dijo el viernes que ahora dedicaría atención y dinero de su Avatar Alliance Foundation para apoyar a las comunidades indígenas que se oponen a las operaciones de litio en América del Sur.

“Irónicamente, el resultado de esto es que ahora soy consciente del problema y ahora ayudaremos a través de mi fundación con el tema de los derechos indígenas con respecto a la extracción de litio”, dijo Cameron a un grupo de periodistas reunidos en su habitación de hotel en el capital de Buenos Aires el viernes por la noche.

Cameron vino a Argentina esta semana para hablar en una conferencia de sustentabilidad en Buenos Aires el viernes.

“Creí que venía aquí para hacer una especie de discurso motivacional sobre las causas ambientales”, dijo Cameron.

Como parte de la visita, Cameron viajó el jueves al norte de la provincia de Jujuy para visitar una gran planta de energía solar con el gobernador Gerardo Morales y dice que nunca le dijeron que el litio sería parte de la discusión.

Después de la visita de Cameron, Morales escribió un mensaje en las redes sociales agradeciendo a Cameron por la visita y escribió que la provincia buscaba “transformar la matriz energética” a través de proyectos como la planta de energía solar y la “extracción de litio”.

El director recibió una carta que un grupo de 33 comunidades indígenas de la zona le había escrito unos días antes pidiéndole que cancelara su viaje o se reuniera con ellos para que pudieran explicar su oposición de larga data a los proyectos de minería de litio que dicen afectar. sus derechos sobre la tierra e impactan negativamente en el medio ambiente.

“Siento que me metí en una emboscada”, dijo Cameron a los periodistas después de reunirse con ambientalistas locales, diciendo que no estaba al tanto de la controversia relacionada con los proyectos de litio. “Siento que me pusieron en una óptica que tenía un significado del que no era consciente”.

Aunque Cameron dice que "no conoce la arquitectura exacta" de cómo ocurrió la "emboscada", siente que hubo un esfuerzo por usar su imagen no solo por su apoyo a las causas ambientales, sino también por el mensaje general de "Avatar". .”

“'Avatar' es la película más taquillera de la historia. Se trata del conflicto entre una industria extractiva y los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Cameron. “Si pudiera generar una óptica en la que parezca que estoy aprobando la minería de litio, entonces tiene algún tipo de mandato o aprobación de algún tipo”.

En su carta a Cameron, los representantes de las comunidades indígenas hicieron una referencia directa a “Avatar” para pedir el apoyo del director.

“Jujuy es Pandora, y está bajo la amenaza de la avaricia de la industria minera, y nosotros somos los Na'vi”, dice la carta, refiriéndose al mundo ficticio donde transcurre “Avatar” y sus habitantes que luchan contra los colonizadores. mineros

Antes de salir de Argentina, Cameron se reunió con Verónica Chávez, la representante de una de las comunidades indígenas de Jujuy.

Argentina es el cuarto mayor productor de litio y forma parte de lo que se conoce como el “triángulo del litio”, un área que contiene una gran parte de las reservas probadas del metal en el mundo y que también incluye a los vecinos Chile y Bolivia. La demanda de litio se está disparando en medio de la transición a la energía renovable en todo el mundo y el crecimiento de los vehículos eléctricos que funcionan con baterías de litio.