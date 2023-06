Miley Cyrus no quiere hacer giras: “Estás frente a 100.000 personas, pero estás sola”

"No hay conexión. No hay seguridad. Me resulta muy difícil complacer a 100.000 personas simultáneamente. Además, es antinatural. Te sientes aislada porque estás frente a 100.000 personas, pero estás sola", confesó la artista Miley Cyrus en una entrevista para la portada de la revista British Vogue sobre qué la mantiene sin hacer gira de conciertos desde 2014.

Aunque luego de estas declaraciones la cantante de "Flowers" se vio en la obligación de explicar que no se trata de sus fanáticos y que no los desprecia e "incluso si no los veo cara a cara todas las noches en un concierto, mis fans se sienten profundamente en mi corazón".

"Simplemente no quiero dormir en un autobús en movimiento. No es lo mejor para mí en este momento", continuó.

A principios de mayo, Miley entristeció a su público cuando confesó a British Vogue que las giras no son satisfactorias para ella.

"Cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que amo", dijo al magacín estadounidense.