Bill Cosby enfrenta nueva demanda por abuso sexual

Una exmodelo de Playboy que alega que Bill Cosby la drogó y agredió sexualmente a ella y a otra mujer en su casa en 1969 lo demandó el jueves en virtud de una nueva ley de California que suspende el plazo de prescripción de las denuncias de abuso sexual.

En su demanda, Victoria Valentino, de 80 años, dice que era actriz y cantante hace 54 años, cuando conoció a Cosby, ahora de 85. El comediante y actor se le acercó más tarde en un café de Los Ángeles, donde la vio llorando por el reciente fallecimiento de su hijo de 6 años.

The Associated Press no identifica a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se presenten públicamente.

Cosby se ofreció a pagar un tratamiento de spa para Valentino y un amigo, y luego envió un auto con chófer a recoger a las mujeres para la cena. Esa noche en un asador, Cosby les dio una pastilla a cada uno, dijo en el expediente judicial.

"¡Aquí! ¡Toma esto!" la demanda alega que Cosby les dijo. “Te hará sentir mejor. Nos hará sentir mejor a TODOS”.

Cosby luego llevó a las mujeres a su casa, donde Valentino se desmayó en un sofá, y luego se despertó y lo vio agredir sexualmente a su amiga no identificada, según la demanda. Los documentos judiciales alegan que Cosby luego “tuvo relaciones sexuales forzadas” con Valentino mientras ella estaba incapacitada por la droga.

Las acusaciones de Valentino se producen inmediatamente después de las demandas presentadas el año pasado por seis acusadores de Cosby en Nueva York en virtud de una disposición similar conocida como ley de "retrospectiva" que permite a los adultos presentar casos de abuso sexual por acusaciones que habían quedado fuera del plazo de prescripción.

La exestrella de “Cosby Show”, que ha sido acusada de violación, agresión sexual y acoso sexual por al menos 60 mujeres, ha negado todas las acusaciones relacionadas con delitos sexuales. Fue la primera celebridad juzgada y condenada en la era #MeToo, y pasó casi tres años en una prisión estatal cerca de Filadelfia antes de que un tribunal superior anulara la condena y lo liberara en 2021.

Su portavoz, Andrew Wyatt, dijo el jueves que la demanda de Valentino carece de “pruebas o hechos” y que las llamadas leyes retrospectivas violan los derechos constitucionales destinados a proteger a las víctimas de delitos y “aquellos que son acusados de un delito”.

"¿Qué cementerio puede visitar el Sr. Cosby para desenterrar posibles testigos que testifiquen en su favor?" preguntó Wyatt en un comunicado. “Estados Unidos continúa viendo que esta es una fórmula para asegurarse de que no más hombres negros en Estados Unidos acumulen el Sueño Americano que aseguró el Sr. Cosby”.

La demanda en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles se presentó casi dos años después de que Cosby saliera de prisión cuando el Tribunal Supremo de Pensilvania anuló su condena por agresión sexual de 2018. Descubrieron que dio testimonio incriminatorio en una declaración sobre el encuentro solo después de creer que tenía inmunidad judicial. El juez de primera instancia y un tribunal intermedio de apelaciones no encontraron pruebas de tal inmunidad.

A principios de este año, un jurado de Los Ángeles otorgó 500.000 dólares a una mujer que dijo que Cosby abusó sexualmente de ella en la Mansión Playboy cuando era una adolescente en 1975.

Otros siete acusadores recibieron un acuerdo de las aseguradoras de Cosby a raíz de la condena de Pensilvania por una demanda por difamación que habían presentado en Massachusetts. Su demanda decía que Cosby y sus agentes los menospreciaron al negar sus acusaciones de abuso.

La demanda de Valentino solicita un juicio con jurado y busca daños punitivos no especificados.