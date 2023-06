Techy: “Estoy en una etapa donde me conozco y como me conozco, me atrevo a hacer cosas diferentes”

"Estoy en un momento donde he encontrado una alegría que no creo que se me devuelva ya, porque estoy en una etapa donde me conozco y como me conozco, me atrevo hacer cosas diferentes", señaló la cantante Techy Fatule sobre su apuesta por el merengue con "Que me quedes tú".

Durante un evento al que asistieron sus amigos, algunos familiares y miembros de la prensa, la artista dominicana estrenó el sencillo junto a un videoclip producido por Panamera Films, dirigido por su hermana Karla Fatule y protagonizado por su esposo David Fernández.

"Es un video que celebra la alegría de vivir en un lugar como este, una mega isla, donde tenemos la playa, donde tenemos el sol, donde tenemos tantos recursos lindo que a veces le damos la espalda, pero también celebrar a las personas que más amamos", expresó Techy.

Mientras que para la música, Techy recurrió al productor musical Axel Mansilla, quien ha trabajado con ella desde que se lanzó a la música en 2011 tras finalizar sus estudios en el Berklee College of Music de Boston (EE.UU.).