Harrison Ford: “No le tengo miedo al paso del tiempo”

Harrison Ford está a punto de cumplir 81 años. El actor ha sido varias veces nominado a los Globos de Oro y fue ganador del premio Cecil B. DeMille en el año 2002 y ha protagonizado algunas de las películas más importantes del pasado siglo XX, “Blade Runner”, la saga “Star Wars”, “The Mosquito Coast”, “The fugitive, Frantic”, “The devills own”, “Air Force One” y toda la historia de “Indiana Jones”, entre muchas otras.

Ford acaba de estrenar “Indiana Jones and the dial of destiny”, en la 76 edición del Festival de Cannes y es ahí donde hemos hablado con él sobre su rol como Henry Walton Jones Jr., un profesor de arqueología más conocido por su apodo “Indiana Jones” o “Indy”, que busca objetos de trascendencia histórica. Esta historia se podrá ver en los cines dominicanos a partir del 29 de junio.

- Usted está diciéndole adiós a uno de sus personajes más icónicos.

No, no es un adiós, es más un - qué bueno verte, que tengas un gran día-. No he tenido ese sentimiento haciendo está película, con ella hemos completado un círculo, siempre hemos tenido esa ambición desde que empezamos con este personaje. Un personaje muy físico, basados en él desde su apasionada juventud. Han pasado cuarenta años y ahora necesitamos ajustar la historia para acomodar el personaje a su edad. Pero, seamos sinceros, vamos a usar su historia y las relaciones que, a menudo, ha tenido en el pasado, con algunos arreglos temporales, excepto con Karen y su hijo, porque esta relación fue definitiva para ser una persona completa, no es simple atracción física, aunque podría, pero hay que tener en cuenta la diferencia de edad, ¿eh?.

- ¿Le parece una relación inapropiada?

Puede ser. En todo caso, la historia que se escribió para Phoebe Waller-Bridge es una verdadera fuerza emocional, y, por otra parte, ya la traíamos de otras películas, pero no tan sabrosas. Siempre quise hacer esta película, porque no doblamos la esquina con este personaje hasta ahora. Estoy muy feliz que hayamos tenido la oportunidad de hacerlo.

¿Cómo fue crear esa química con Phoebe Waller-Bridge?

No creas que cualquiera crea química, no soy científico, pero te puedo decir que, básicamente, se trataba de entendernos visceralmente. Nos vimos por primera vez en la oficina de James Mangold y no sé si él había decidido definitivamente si ella iba a ser la protagonista femenina. Yo había visto el trabajo de ella, había sentido su presencia traspasar la pantalla y pensé: - quiero que ella sea la actriz de esta película si podemos conseguirla. Dos personas que tuvimos la misma idea en dos lugares diferentes y fue una elección genial. Hay algo muy concreto en la actuación de Phoebe, ella aporta una gracia a distintas situaciones emocionales que no habíamos tenido. Y eso ha sido una gran ventaja.

¿Qué aporta de nuevo al personaje, a toda la experiencia de Indiana Jones?

James es un cineasta apasionado, tiene ideas muy claras y fuertes y, graciosamente, Steven (Spielberg) le entregó las riendas. Y James asumió la responsabilidad de desarrollar una historia que conectara emocionalmente con las anteriores. Steven fue muy generoso y ha sido una presencia constante en la película, como en todas las demás. James reconoce que aprendió mucho viendo las anteriores películas de la saga, creo que todos lo hicimos. Además, Steven no esperaba ser imitado ni repetido, él quería toda la pasión de James Mangold y el guión que este escribió, abrió las mismas puertas y algunas nuevas.

- Uno de los temas de la película es el paso del tiempo, ¿cuál es la relación de Indiana y de usted mismo con este tema?

No pienso en ello, lo siento. No estoy preocupado por la edad, disfruto lo que tengo y lo que vivo, no le tengo miedo al paso del tiempo, sé que está ahí y quiero que esté. No quiero pensar en eso, claro, que tampoco quería hacer una película. Es una broma sobre ser viejo. De vez en cuando podemos decidir no pensar en nada de eso, así es.

- De vez en cuando uno tiene la tentación de patear contra la manera fácil de hablar de la edad. Creo que su película habla de eso de una forma útil y osada.

Hay una transición desde la etapa inicial, cuando me despierto en un apartamento y no sé porque estoy desnudo y es porque bebí mucho antes de ir a dormir. Y hay mucha historia en este momento, un atisbo de dolor que es conmovedor, quería ser vulnerable, no tener capas como una tortuga, quería que todos lo vieran si caparazón, sin la armadura de la juventud, alguien roto. Y como reconstruimos la relación con alguien a quien no pudimos proteger.

Video IndianaJones y El Dial del Destino, estreno 29 de junio.



- Quisiera saber qué es lo más le gusta lo que más va a extrañar de Indiana a partir de ahora.

No, los desafíos están en cada película. Conoces a gente diferente, haces cosas diferentes, vives vidas diferentes. Esa es la alegría de este trabajo. No puedes hacer lo mismo siempre.

¿Quién era su Indiana Jones cuando era pequeño, qué le inspiró a hacer películas?

No hay un momento que pueda recordar o identificar una película que se relacione directamente con Indiana Jones. No voy al cine todo lo que quiero. Trabajo en cine y a veces me pierdo las mejores película justo por estar haciendo otras cosas. Fue To kill a Mockingbird la primera película que me hizo comprender el poder que tenemos de combinar grandes palabras y bellas imágenes y que haya personas dispuestas a aprovechar esa oportunidad. Eso fue fundamental para comprender la vida. Pero no pensaba en película cuando tenía que discernir entre el bien y el mal. Crecí en una familia que no era religiosa, mi madre era judía y mi padre católico y me crié como demócrata gracias a Dios.Busco algo que nos ayude a diferenciar entre el buen y el mal comportamiento. Y por eso To kill a Mockingbird me parece el tipo de película que une a la gente. Y se emplea mucha energía para separarnos, para denigrar las experiencias de otras personas y es una maldita pesadilla de la que tenemos que curarnos. Y parte de la cura es la experiencia humana de hacer que la gente vuelva a los cines para ver buenas historias que expresen lo mejor de la humanidad.