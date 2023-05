Capitolio de Puerto Rico reconoce la trayectoria de 30 años de Víctor Manuelle

El cantante y compositor de salsa Víctor Manuelle fue reconocido este martes en el Capitolio de Puerto Rico por su trayectoria musical de 30 años como solista.

"No se pueden imaginar la cantidad de emociones que pasan por mi corazón en este momento al ser 30 años de carrera, toda la gente que me vio crecer, lo primero que se me ocurre es darle gracias al señor", declaró Manuelle en su discurso.

"Gracias por entenderme y a la prensa en los momentos más difíciles de mi vida me han mostrado un respeto increíble, cuando le muestras respeto a un artista es porque lo amas", agregó el cantante.

Manuelle zanjó su intervención cantando parte de su tema "Puerto Rico" que lanzó en el año 2006 en honor a la isla caribeña que lo vio nacer.

El artista fue galardonado a finales de enero con el Premio Lo Nuestro a la trayectoria y ofrecerá dos presentaciones el 3 y 4 de junio en el Coliseo de Puerto Rico de San Juan para festejar su trayectoria junto a sus seguidores.

"Gracias a esta segunda función me atrevo a decir humildemente, que soy profeta en mi tierra. Siempre estaré agradecido con mi gente porque aquí fue que mi carrera comenzó. Si mi música no hubiera gustado en mi país, no hubiera llegado a tantos lugares y permitirme vivir de lo que tanto disfruto", sentenció el salsero.

La celebración de las tres décadas de carrera del llamado "Sonero de la juventud" coincidirán con el aniversario del lanzamiento de su primer disco, "Justo A Tiempo", que publicó el 25 de mayo de 1993 con la disquera Sony Music.

En los conciertos, producidos por Paco López para No Limit Entertainment, el cantante tropical recorrerá éxitos como "Dile a ella", "Así es la mujer", "Apiádate de mí", "Voy a prometerme", "Mala y peligrosa", "No quería engañarte" y "Tengo ganas".