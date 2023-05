Estrellas infantiles que alcanzaron la fama y cayeron en un círculo de vicios

Es bien conocido que muchas de las personas que ingresan al mundo de la fama, principalmente desde temprana edad, terminan sucumbiendo al mundo de las drogas y el alcohol por diversas razones, incluyendo las exigencias de estar en el tope de su carrera artística.

Varios son los ejemplos de famosos que, con el paso de los años, han demostrado que es mucho lo que se puede ganar, pero, en igual o mayor proporción, es mucho lo que se puede perder.

Recientemente, Mara Wilson, conocida por ser la protagonista de Matilda, ofreció una entrevista al medio británico The Guardian, donde habló sobre las tantas cosas que enfrentó cuando era niña, como es el caso de ser sexualizada y la muerte de su madre a raíz de un cáncer de mama.

Asimismo, mencionó las complicaciones de vivir a la sombra de un personaje, lo cual describió como “vivir con una hermana mayor fabulosa”. Por esta razón, una de las cosas aseguró es que no cree “que puedas ser una estrella infantil sin sufrir daños”.

“Imagina tener toda esa presión y todo ese dinero... No me sorprende que muchos de nosotros terminemos bebiendo, drogándonos y de fiesta” Mara Wilson Protagonista de Matilda

En ese sentido, estos son algunos famosos que pasaron de estar en lo más alto de sus carreras a caer en un círculo de vicios:

Macaulay Culkin

La carrera actoral de Macaulay Culkin empezó a la corta edad de cuatro años. Algunas de sus actuaciones más conocidas son de las películas Mi pobre angelito, The Pagemaster y Ricky Ricón, por estas dos últimas cobró ocho millones de dólares, el salario más alto jamás pagado a una estrella infantil.

Gracia a esto, logró consolidarse como uno de los actores de mayor éxito y renombre. Sin embargo, unos años más tarde, Culkin compartió que se volvió adicto a la oxicodona y la heroína, así como a las benzodiazepinas. Eventualmente lo dejó, pero obtuvo tres sentencias de prisión suspendidas y una multa de $540.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan es quizás una de las figuras de la cultura pop más calumniadas de principios de la década de 2000. Y es que el pasado histórico de Lohan con el alcoholismo y el abuso de drogas siguió siendo un tema central de los tabloides hasta el final de la década.

Tuvo su despegue a la edad de tres años como modelo infantil, pero terminó dándose a conocer por sus papeles como actriz. Algunas de sus actuaciones más conocidas son de las películas: Juego de gemelas, Chicas pesadas, Tú a Londres y yo a California, entre otras.

Después de durar varias temporadas en rehabilitación y problemas legales, Lohan fue el tema de la docuserie Lindsay, del 2014, que narra su viaje hacia la sobriedad y la salida de los escombros de su carrera actualmente derrumbada.

Demi Lovato

Una de las primeras apariciones como actriz de Demi Lovato fue en la serie de televisión infantil Barney y sus amigos. Sin embargo, Lovato saltó a la fama por interpretar a Mitchie Torres en la película musical para televisión de Disney Channel Camp Rock y su secuela Camp Rock 2: The Final Jam.

Esta ingresó por primera vez a tratamiento por abuso de drogas y alcohol poco después del lanzamiento del exitoso Camp Rock 2. Ha revelado que comenzó a abusar de los opiáceos a la edad de 13 años y desarrolló una adicción a la cocaína a los 17.

A mediados de 2018, Lovato fue trasladada de urgencia al hospital y luego ingresada en un programa de tratamiento de drogas para pacientes hospitalizados luego de una sobredosis de opiáceos casi fatal en su casa de Los Ángeles.

Amanda Bynes

Amanda Bynes inició su carrera como actriz infantil trabajando en la comedia de sketches de Nickelodeon All That, y tuvo mayor reconocimiento protagonizando su serie The Amanda Show, por la que recibió varios elogios.

En 2010, Bynes anunció abruptamente que tomaría una pausa indefinida de la actuación.

Dos años más tarde, Bynes comenzó a exhibir una serie de comportamientos erráticos, extraños y cada vez más peligrosos, como conducir bajo los efectos del alcohol y encender un pequeño fuego en la entrada de la casa de un extraño en Thousand Oaks, California.

Recientemente, la actriz fue ingresada de urgencia en un hospital psiquiátrico luego de ser vista, el pasado 19 de marzo, deambulando desnuda por las calles de los Ángeles.

Britney Spears

Britney Spears comenzó a actuar desde muy temprana edad, a través de papeles en producciones teatrales. Después adquirió fama al participar en el programa de televisión The Mickey Mouse Club.

Al igual que Bynes, a los padres de Spears se les otorgó la tutela y el control de sus finanzas después de que se revocaron sus derechos de visita con sus hijos, cuando ella se negó a dejarlos bajo la custodia de su exesposo Kevin Federline, a quien se le daría la custodia exclusiva de los niños, mientras que Spears fue puesta en espera psiquiátrica involuntaria en el Centro Médico Ronald Reagan de la UCLA.

Esta fue etapa muy dura para Spears, quien terminó introduciéndose al mundo de las drogas, motivo por el cual dio mucho de qué hablar en los diferentes medios de comunicación.

Zac Efron

Uno de los papeles más icónicos de Zac Efron, a través del cual fue catapultado a la fama, fue el Troy Bolton en High School Musical de Disney Channel.

Por esta razón, Efron se cristalizó para siempre como un ídolo adolescente innegable.

Después de una serie de papeles en películas de éxito comercial y crítico como Hairspray y 17 Again, los problemas de abuso de sustancias y alcohol de Efron se hicieron públicos en 2013 cuando ingresó en rehabilitación.

Después de 2 temporadas en rehabilitación y participación en Alcohólicos Anónimos, Efron ha podido mantener su sobriedad desde 2013.

Con el paso del tiempo salen a relucir cada vez más los efectos negativos que puede tener en un individuo el mundo de la fama.

Los antes mencionados son solo algunos de los casos de tantos que se han dado a conocer. Otros de estos son los de Miley Cyrus, Tatum O’Neal, Edward Furlong, Robert Downey Jr., entre muchos más.