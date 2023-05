"Indiana Jones" se siente simulada y forzada

"Todo esto es falso", dice un arqueólogo de mediana edad con sombrero y látigo mientras tropieza con un vagón de tren lleno de artefactos supuestamente antiguos mientras intenta perder a un grupo de nazis.

El hombre es Henry Jones Jr. (Harrison Ford), mejor conocido por su icónico nombre adoptivo, Indiana Jones, y la escena nombrada, que es relativamente temprana en su nueva aventura, "Indiana Jones y el dial del destino", viene involuntariamente y dice mucho sobre la naturaleza de esta última, en realidad segunda, secuela heredada sobre el legendario excavador y profesor.

No solo porque la cara de Indiana Jones aparece rejuvenecida digitalmente en este momento (estamos en un flashback) y, en consecuencia, está pegada con CGI.

Este rejuvenecimiento es casi impecable, pasando por alto cualquier horror de Uncanny Valley y, sin embargo, hay algo profundamente cínico en este emblemático efecto especial, que se encuentra entre los mejores técnicamente en esta película sorprendentemente fea: la simulación está completa, cualquier referencia incómoda y, por lo tanto, veraz a la realidad ha sido erradicada.

El paso del tiempo tampoco parece jugar un papel, un balance que relaciona a la totalidad de James Mangold (Logan) en esta versión de Indiana Jones: una aventura que, a pesar de despojarse de todo aire de fanservice, se siente simulada y forzada.

El tiempo finalmente alcanzó a Indiana Jones: a fines de la década de 1960, en el contexto del alunizaje, finalmente está listo para abandonar la universidad, colgar su sombrero y su látigo y tomar una merecida jubilación.

Inesperadamente, una última aventura llama a su puerta: la ahijada Helena Shaw ( Phoebe Waller-Bridge) necesita la ayuda de Jones en la búsqueda de una siniestra rueda numérica que su padre y el compañero de toda la vida de Jones, Baz (Toby Jones).

Por supuesto, su rastro es seguido por un dudoso villano en la forma del viejo nazi Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), que aún se aferra a los días de Hitler y alberga misteriosos planes con la rueda de números.

Antes de que Indy se dé cuenta, está siendo perseguido y arrojado a todas las paradas de la típica aventura de Jones, comenzando, por supuesto, con el viaje a tierras exóticas. Hasta ahora tan conocido. Excepto por el patetismo del legado omnipresente, inicialmente no hay nada que distinga a Indiana Jones y el dial del destino de las aventuras anteriores de Jones.

La película de Mangold no logra obtener nada de la narrativa de búsqueda del tesoro que no se basa en el servicio de los fanáticos y la nostalgia.

El arqueólogo idealista todavía es reconocible en las expresiones faciales de Harrison Ford , pero Mangold no entiende qué lo hizo a él y a sus aventuras tan legendarios y declara que el mismo Indy es un artefacto antiguo.

No hay nada malo con los personajes conocidos y el correspondiente culto al personaje comenzó hace décadas de todos modos.

Quizá el mayor logro de la película es evitar que se deslice en el desfile de jubilados.

Cuando desde la secuencia inicial en el pasado, volvemos al 1969, vemos a Harrison Ford sentado sin camisa en un sillón, como si James Mangold quisiera dejarlo claro antes que nada: - miren aquí, este es un hombre de casi 80 años, y aunque tenga esa edad se mantiene espléndidamente.

No obstante, Indiana Jones y el dial del destino se remonta a las raíces de la franquicia: el encanto de Harrison Ford ahora es más gruñón que rebelde, pero eso no lo hace menos atractivo, y parte de él, una vez más seco como un hueso, sus revestimientos están particularmente bien hechos esta vez.

Por otro lado, hay que reducir la acción, y no solo por la edad del héroe, sino también porque el sentimiento de Steven Spielberg por la cinética del cine puro, que se reveló en la trilogía original en particular, no se copia en la misma. forma.

Por ejemplo, el frenesí expansivo de los TucTuc a través de las estrechas calles de Marrakech no es tan brillante desde el punto de vista cinematográfico como la persecución en Las aventuras de Tintín: el secreto del unicornio de Spielberg, que también está ambientada en Marruecos, y que, por lo demás ofrece Indiana Jones y el dial del destino en el segmento de acción es un éxito de taquilla más sólido que los momentos de piedra rodante para la eternidad del cine.

Una de las grandes escenas de acción de la película tiene lugar en medio del desfile de astronautas el 13 de agosto de 1969 en Nueva York.

Sin embargo, hay una gran cantidad de guiños para fanáticos, en su mayoría realmente exitosos, que evocarán sentimientos nostálgicos, especialmente entre los fanáticos de la serie desde hace mucho tiempo: además del sorprendente regreso de algunos viejos compañeros de Indy, algunos momentos icónicos de la serie también se presentan de una manera muy inteligentemente reinterpretada, por lo que no solo hay una inversión directa de la legendaria escena Sword To A Gunfight, sino, por supuesto, un guiño al gusto de Indy por las serpientes.

Así que esta vez tiene que aventurarse en un naufragio lleno de anguilas resbaladizas de dos metros.

Como era de esperar, la mayor parte del trabajo (de los fanáticos) lo realiza el inolvidable tema de Indiana Jones de John Williams: el efecto ciertamente desaparecerá en algún momento durante el transcurso de la película, pero esta vez cada uso de la música vuelve a poner la piel de gallina hasta el final.

Queda por ver si Indiana Jones y el dial del destino generará tríadas de odio comparables a la entrada más reciente en la franquicia, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal.

A pesar de lo problemática y torpemente contada que fue esta secuela igualmente tardía, tenía a Steven Spielberg y su asombro ingenuo frente a la aventura, Mangold usa solo los simulacros del pasado y declara que el servicio de fans en sí es un tesoro descubierto.

En consecuencia, casi no hay imagen en su película que no se sienta forzada, no hay espectáculo que no rezume a parque de atracciones.

También a nivel visual, todo parece terriblemente plástico e incluso el paisaje de Marruecos se transforma en un sitio de estudio.

En ninguna parte se siente mejor la confusión de esta película, que al menos puede presumir de una narrativa competente y momentos dinámicos de acción, que en la compañera de Indy.

Helena Shaw y su cínico rechazo a la historia ("solo creo en el dinero") podría representar potencialmente a la audiencia cuya creencia en el milagro infantil aún no se ha restaurado.

En cambio, representa más la película en sí misma, que se eleva de manera oportunista sobre los rasgos visuales de un icono.

En consecuencia, el último viaje de Indy no conduce directamente al museo, porque ya está allí.